Muere Manuel Clavero Arévalo, padre de la Andalucía moderna

El ex ministro Manuel Clavero Arévalo ha fallecido este 14 de junio a la edad de 95 años. Con su muerte desaparece una de las figuras clave de la Transición, artífice del actual sistema autonómico español. La historia de la Andalucía de las últimas cuatro décadas no se entiende sin el papel, fundamental, ejercido por este catedrático de Derecho Administrativo -fue el más joven de España, con 25 años- para que la comunidad autónoma fuera reconocida como una de las cuatro históricas junto a Cataluña, País Vasco y Galicia. La firmeza de su posicionamiento en el referéndum del 28-F, contrario a la postura del Gobierno de Adolfo Suárez, del que era ministro de Cultura, lo llevó a dimitir como miembro del Ejecutivo.

Clavero nació en Sevilla en abril de 1926. En 1971 fue nombrado rector de la universidad hispalense, desde la que contribuyó a la creación de otras, como la de Cádiz. En Sevilla puso en marcha la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Farmacia.

Como alumno, tuvo como profesores, entre otros, a Francisco Pelsmaeker, Ramón Carande, Manuel Giménez Fernández y Alfonso Cossío y Corral. Y el elenco de sus alumnos también es notable: los presidentes del Gobierno Adolfo Suárez y Felipe González, y los de la Junta Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla y Manuel Chaves, entre otros muchos.

Personaje de la Transición española

Clavero Arévalo fue uno de los protagonistas de la Transición, período en el que fundó el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA), que se integraría en la UCD de Suárez. Elegido diputado en las elecciones de 1977, fue nombrado por Suárez ministro para las Regiones, cargo desde el que impulsó el modelo de Estado vigente hasta nuestros días. Tras su dimisión en 1980 fundó el partido Unidad Andaluza (UA), que tuvo una escasa presencia en el panorama político y desapareció.

“Nunca me he arrepentido de entrar en política”, dijo en más de una ocasión. Clavero fue consciente del momento histórico que atravesaba España tras la muerte de Franco. “Tuvimos la osadía, o la valentía, de meternos en política personas que no nos dedicábamos a ella ni era nuestra carrera”, explicó para ilustrar el motivo que llevó a muchos a embarcarse en la aventura de traer la democracia a España.

Esa actitud fue la que tuvo en aquel 1980 en la que Andalucía se jugó su futuro. El partido al que pertenecía promovió “todo lo contrario por lo que estábamos luchando”. Clavero no lo dudó y dijo adiós a UCD. Recorrió la región pueblo por pueblo pidiendo el sí en el referéndum del 28-F. Y éste ganó. Andalucía obtuvo su autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución.

Su retirada de la vida pública no mermó un ápice el prestigio de su voz, requerida con frecuencia hasta el final de su vida, especialmente cuando se ha tratado de analizar y ofrecer luz sobre asuntos constitucionales. El ex ministro ha sido muy prolífico en la publicación de artículos y su legado está jalonado de publicaciones como El ser andaluz, La España de las autonomías, España, desde el centralismo a las autonomías, escrito con Eduardo García de Enterría, o Forjar Andalucía.

Hijo predilecto de Andalucía

Hijo Predilecto de Andalucía en 1999, desde ese año ha sido presidente del Consejo Editorial del Grupo Joly. Diario de Sevilla ha instaurado el premio que lleva su nombre y con el que se reconoce y rinde homenaje a personalidades que han difundido el nombre de la capital andaluza.

Casado con Guadalupe Ternero, es padre de cinco hijos que la han dado nueve nietos y dos bisnietos.

Entre sus muchos reconocimientos, Manuel Clavero Arévalo cuenta con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, Gran Cruz al Mérito Civil, Gran Cruz de Carlos III, Miembro de la Orden del Mérito Constitucional, Banda de Primera Clase de la Condecoración Mejicana del Aguila Azteca, Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. También es Académico de Honor de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, Medalla de Oro del Instituto de Academias de Andalucía.