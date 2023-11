Urbanismo inicia el proceso para cobrar la tasa a los quioscos que estuvieron abiertos durante la pandemia

La Gerencia de Urbanismo ha abierto un nuevo procedimiento para cobrar la tasa de ocupación a los quioscos de prensa que estuvieron abiertos durante el segundo trimestre del año 2020, en plena pandemia. Así lo recoge la notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde el gremio de quiosqueros lamentan la decisión tomada por el Consistorio, que les ha dado 20 días para demostrar que estuvieron cerrados y liberarse así del pago de la cuota. Aseguran que va a ser muy difícil probar este extremo por el tiempo que ha pasado y aseveran que se trata de un nuevo golpe para un sector que atraviesa por un delicado estado.

Conceder un plazo de veinte días hábiles a los titulares de los quioscos de prensa a contar desde la publicación de la presente resolución para presentar la comunicación de cierre de actividad durante el segundo trimestre de 2020 como consecuencia del Plan de Emergencia Municipal de la Ciudad de Sevilla en su nivel 1. Vencido el referido plazo sin haberse presentado la documentación requerida, levantar la suspensión y continuar el procedimiento recaudatorio para cobro de la deuda. Estas son las claves de la notificación publicada en el BOE.

Tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, mediante una resolución de 24 de marzo de 2020, de la que tomó conocimiento el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 3 de abril de 2020, dispuso suspender el pago de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local para todos aquellos quioscos de prensa en la vía pública, cuyos titulares comunicaran haberlos cerrado como consecuencia del estado de alarma y solicitaran la suspensión del devengo de la tasa durante el tiempo que permaneciera en ese estado por tal causa.

No obstante, como señala la notificación, los recibos correspondientes al primer trimestre ya habían sido emitidos y, dado que a esa fecha no constaba la presentación de comunicación de cierre de ningún quiosco de prensa, ni petición de suspensión del devengo de la tasa formulada por sus respectivos titulares, en los primeros días del mes de abril fue emitida la matrícula correspondiente al segundo trimestre.

Posteriormente, la suspensión se extendió a todos los quioscos, estuvieran abiertos al considerarse servicio esencial, o no . Más de tres años y medio después, “para regularizar la situación tributaria de aquellos quioscos que permanecieron cerrados pese a no estar afectados por la suspensión de la actividad, se ha podido comprobar que muchos titulares no pudieron acogerse a la suspensión del devengo de la tasa habida cuenta del exiguo período abierto para acceder a dicha medida extraordinaria”, se puede leer en la notificación.

Al objeto de liquidar y exigir, en su caso, en la proporción que corresponda, el importe adeudado del segundo trimestre de 2020, la Gerencia ha abierto un período de veinte días hábiles a contar desde ayer para la aportación por los titulares de los quioscos de prensa de la comunicación fehaciente de cierre requerida para tramitar la citada regularización. Vencido el plazo, respecto al resto de titulares de quioscos de prensa que no hayan presentado la comunicación de cierre de la actividad en el período de 2020 anteriormente señalado, procederá levantar la suspensión y continuar el procedimiento recaudatorio de la tasa sin más trámite.

Desde el Ayuntamiento defendieron el procedimiento. Han subrayado que primero se anularon las liquidaciones hechas a los quiosqueros y, posteriormente, se ha abierto un nuevo trámite para que exclusivamente paguen esa tasa los que estuvieron abiertos. Por otra parte, se ha abierto un segundo trámite de audiencia para que los propietarios comuniquen los que estuvieron abiertos para cobrar esta tasa.

En total esta resolución afectaría a los 127 quioscos que están agrupados más una treintena que funciona como independiente. De ellos, aproximadamente el 50% cerró durante ese periodo de la pandemia. El importe a pagar depende de la categoría de la calle, oscilando entre los 250 y los 400 euros.

Desde la agrupación de quiosqueros, su vicepresidente José Manuel Rodríguez Martín califica como un “duro golpe” el anuncio de la Gerencia de Urbanismo y se muestra muy crítico: “Nosotros pedimos la suspensión del cobro de la tasa y el Ayuntamiento lo consideró oportuno. Muchos decidieron no abrir y los que decidimos mantenernos abiertos al ser considerados esenciales apenas facturamos un 10% o un 15% de lo habitual. Ahora, después de tres años y medio vienen a rescatar esto en la situación actual. Abrimos, nos sacrificamos, nos arriesgamos, tuvimos que adaptar nuestros negocios y ahora se nos castiga”.

Desde el gremio se subraya la dificultad que van a tener para poder demostrar que durante el periodo en cuestión estuvieron cerrados para así liberarse del pago de la tasa: “¿Cómo lo hacemos? Solicitar a las distribuidoras la facturación de ese periodo va a ser muy complicado”. Este jueves, la agrupación tiene concertada una reunión en la Gerencia para conocer cómo serán las nuevas ordenanzas fiscales y ahí aprovecharán también para interesarse por este asunto. “Lo pueden cobrar ahora, sí, ¿pero es estético cobrarlo así”, lamenta José Manuel Rodríguez.