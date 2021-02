Vacuna Covid: El experimento casero de una médico da esperanza a las madres lactantes

Su relato en las redes sociales se ha hecho viral, lo que da idea del interés que despierta la vacunación contra el Covid-19 y también de la incertidumbre con la que viven muchas madres lactantes en estos momentos. Una de ellas es Verónica Pleguezuelo, una médico de familia sevillana que decidió hacer un experimento absolutamente casero quince días después de recibir su segunda dosis. El resultado no es el de una investigación seria, pero sí un rayo de esperanza para muchas mujeres que están confusas y que siguen recibiendo consejos que las invitan bien a renunciar a la inmunización o a la lactancia materna, optando por el destete a destiempo.

La intención de esta sevillana, que atiende un cupo de Pediatría en su consulta del centro de salud de Las Letanías del Polígono Sur de Sevilla, era ver si había generado anticuerpos. El día que se hizo el test estaba tutorizando las prácticas en Atención Primaria de una estudiante y la situación propició que se le ocurriera intentarlo también con la leche, a ver qué pasaba. Se extrajo unas gotitas y las puso en un test que es válido para sangre, suero y plasma. La leche materna contiene proteínas del suero como las inmunoglobulinas y, por ello, pensó que podría dar resultado. Lo hizo y la sorpresa fue descubrir que el test fue positivo. Esto es, en la leche hay anticuerpos IgG frente al virus como resultado de la vacunación.

“Es ampliamente sabido que en la leche materna se excretan diversas inmunoglobulinas, las que suelen estar en mayor concentración son las de tipo IgA, que producen el grueso de la inmunización pasiva de los lactantes, pero también se excreta en mucha menor proporción IgG. ¿Qué implica que en mi leche haya IgG? Pues que es posible que también haya IgA y que de esta forma esté protegiendo a mi hijo frente al Covid, al igual que ocurre en las mujeres que han padecido la enfermedad, mediante mecanismos de inmunidad pasiva”, explica la médico sevillana, que no deja de maravillarse del funcionamiento del cuerpo humano. Los anticuerpos no pasarían a la sangre del bebé, se quedarían en el tracto digestivo como una primera barrera de protección, comenta la doctora, que ha pensado incluso en la posibilidad de extraerse leche y dársela a diario a su hijo mayor. “Evidencia de que vaya a servirle para esto no hay y tampoco tengo clara la cantidad que debería tomar, pero seguro que daño no le va a hacer”, explica.

Esta médico es consciente de que no ha descubierto la dinamita e incluso ahora ha conocido que otra mujer ha hecho un experimento similar en Estados Unidos: "Es necesario investigar de forma reglada y seria mucho más para saber cuánto duran esos anticuerpos, si hay IgA secretora y un largo etcétera... Sin embargo, como evidencia tangible de lo maravillosa que es la lactancia materna, aquí está la foto de mi experimento", comenta mostrando la imagen donde aparecen los dos test positivos realizados con sangre y leche.

La sorpresa y la alegría que sintió al ver el resultado de los test hizo que lo compartiera con familiares, compañeros y grupos de lactancia y de ahí saltó a las redes sociales. No tenía otra intención que dar visibilidad al tema y ayudar a otras mujeres a la hora de tomar una decisión que nunca es fácil. Ni embarazadas ni madres lactantes forman parte de los estudios de seguridad de las vacunas, lo que genera ya una inquietud que se suma al hecho de las tecnologías novedosas con las que se están fabricando vacunas como Moderna o Pfizer, la que se le ha administrado a la doctora sevillana. Y no sólo en Andalucía o en España, también en otros países, como prueba el feed back

En los útimos meses se ha revisado mucha literatura y referencias de organizaciones médicas inernacionales que descartan riesgos en las madres lactantes. Las sociedades científicas, representadas por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, han salido al paso en las últimas semanas para confirmar que la administración de vacunas a una mujer que está amamantando no constituye ningún riesgo para ella misma, la lactancia ni el bebé. De hecho todas las vacunas, excepto la de la fiebre amarilla, han demostrado su total seguridad. Además, según apunta la doctora, las vacunas contra el Covid están desarrolladas con técnicas basadas en el ARN mensajero y no contienen microorganismos vivos, por lo que no tienen capacidad infectiva.

Su objetivo es impulsar un estudio serio pero primero hay que lograr que se autorice y conseguir los fondos para investigar

Aún así, vacunarse o no es un acto voluntario que debe acompañarse de toda la información para la madre lactante, pero que, a veces, también conlleva recomendaciones con poco fundamento científico que acaban con el destete como condición para recibir las dosis, confirma la doctora Pleguezuelo, que apunta el testimonio de otras mujeres a las que se les ha negado la vacunación. "Por el hecho de ser mujeres lactantes y, a pesar de que las recomendaciones van a favor de vacunarnos, se ningunean nuestras decisiones sobre nuestra propia salud y la de nuestros hijos y se nos pretende obligar a destetar o se nos niega la vacunación, como si no tuviésemos capacidad para evaluar el riesgo y beneficio de vacunarnos. Y esto no sólo pasa ahora con la vacunación frente a SarsCov2, pasa a diario por el desconocimiento, la falta de actualización y el paternalismo al que las mujeres nos vemos sometidas", comenta la doctora.

Su objetivo ahora es poder impulsar un estudio riguroso y trabajar ya en los protocolos de investigación para conseguir que el comité ético dé su autorización. Y luego queda otra parte complicada: conseguir los fondos, tal vez una beca de investigación que permita llevar a cabo este proyecto que, de entrada, da esperanza a muchas mujeres y contribuye a potenciar los beneficios de la lactancia materna, de la que Pleguezuelo es una firme defensora y que fomenta a través de su participación en el taller “Los niños de Carmen” del centro de salud del Parque Alcosa. Además tiene una consulta privada donde atiende a mujeres y bebés con problemas de lactancia.