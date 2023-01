Vox oficializa a Peláez como alcaldable: “Quiero ser la alcaldesa de la limpieza"

Vox ha presentado este lunes su candidatura a la alcaldía de Sevilla, encabezada por Cristina Peláez, portavoz del Grupo Municipal en el mandato que está a punto de concluir. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Peláez ha afirmado que “quiero ser la alcaldesa de la limpieza, la seguridad, el arbolado y la que acabe con la Sevilla de los barrios más pobres de España.

Presentada por el presidente provincial de VOX Sevilla, Javier Cortés, la candidata a la alcaldía de Sevilla, tras agradecer “la confianza depositada por el partido en Sevilla y por Santiago Abascal al frente del Comité Ejecutivo Nacional”, la ya candidata ha pedido a los medios presentes “igualdad de trato para que todas las opciones políticas puedan trasladar a los electores sus propuestas y medidas con las mismas oportunidades”.

Peláez ha aprovechado para hacer balance del mandato socialista, que ha calificado como “muy triste” y en el que “se han sucedidodos alcaldes, el elegido por las urnas, Juan Espadas, y el alcalde a dedo, Antonio Muñoz, que han dedicado todo su tiempo a sus respectivas carreras políticas. El resultado ha sido la paralización de la gestión, la decadencia de los servicios públicos municipales, la pérdida de competitividad de Sevilla con respecto a otras ciudades de su tamaño y la despoblación, que, sin prisa pero sin pausa, es una constante en los últimos años.

“Sevilla pierde población a un ritmo alarmante y eso es consecuencia directa de las políticas del bipartidismo que han conseguido convertir a Sevilla en un parque temático para turistas pero cara e incómoda para los sevillanos, que tienen que marcharse a residir a ciudades y pueblos de la provincia. Sevilla no aguanta otros cuatro años más de parálisis. Antonio Muñoz no ha sabido y no ha querido aprovechar la alcaldía heredada para revertir los tres años de Espadas que nos dejó una Sevilla más sucia, unos barrios más abandonados, un arbolado decadente y peligroso, unas calles más inseguras, una movilidad imposible y un futuro inquietante”.

OBJETIVOS PRECAMPAÑA

La candidata a la alcaldía de Sevilla por VOX ha querido “dejar muy claro a los sevillanos que por mucho que se les venda, no estamos ante unas elecciones entre dos partidos políticos, eso no es verdad. No estamos a las puertas del regreso del bipartidismo como algunos se esfuerzan por intentar trasladar a la opinión pública. VOX comparece en estas elecciones para ganarlas y nos presentamos como única alternativa real a ese bipartidismo que sólo interesa a algunos, pero que no es real”.

Cristina Peláez ha aseverado que “hablamos de VOX como alternativa real porque los datos son inequívocos y están ahí. Sevilla retrocede en todos los indicadores sociales y económicos y esa tendencia no es nueva. Viene de muchos años atrás, como podemos comprobar con los indicadores sobre inversiones en infraestructuras de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, que indica claramente que Sevilla lleva 35 años ininterrumpidos siendo la última en inversiones en infraestructuras. Y eso, es responsabilidad directa de la inoperancia del PSOE y del PP, pues ambas formaciones políticas han gobernado Sevilla, Andalucía y el Gobierno de España”.

“Ningún Gobierno se ha preocupado por la capital de Andalucía que, por otro lado, observa como las inversiones que deberían venir para la ciudad, hablamos del Metro, de la conexión con el aeropuerto o la SE-40 terminan en otras regiones o capitales andaluzas vecinas. Ante esa realidad, se hace necesaria una alternativa que, en estas elecciones, sólo está representada por VOX”.

ANÁLISIS DE LA CIUDAD

Cristina Peláez ha recordado que lleva “ tres años y medio recorriendo todos los barrios de Sevilla, escuchando a nuestros vecinos y comerciantes, y me he de reunido con todo tipo de colectivos sociales, vecinales, económicos y culturales y la conclusión es la misma. Sevilla es una ciudad en decadencia y los problemas son transversales, afectan a todos y cada uno de nuestros barrios. La suciedad es generalizada, con calles, plazas y avenidas mugrientas. Las calles son un peligro para viandantes y vehículos por el pésimo estado en el que se encuentran. Los problemas de aparcamientos se eternizan en el tiempo, y mientras el Gobierno de Muñoz ha sido incapaz de dar respuesta a la movilidad, se nos intentan imponer medidas tan absurdas como el Plan Respira, que en realidad es el Plan Asfixia, o la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja que, lejos de mejorar la calidad del aire, la va a empeorar, generando atascos de tráfico donde hoy no los hay”.

Cristina Peláez ha apostillado que “Sevilla, además, es una ciudad insegura. Lo afirma el último informe sobre Criminalidad del Ministerio del Interior, con un incremento de todos los tipos delictivos del 32% y con datos absolutamente preocupantes como el aumento de las violaciones en un 222%. Sevilla es el paraíso para los delincuentes, porque seguimos sufriendo un importante déficit de policías nacionales que calculamos en unos 300 agentes. Sin seguridad no hay libertad y no podemos, ni debemos permitir que esta situación se prolongue un minuto más”.

En relación al problema de la vivienda, la candidata de VOX ha señalado que se trata de “ un gravísimo problema de vivienda que hay que corregir a la mayor brevedad. Necesitamos más vivienda pública a precios razonables y desde el Ayuntamiento se debe liberalizar todo el suelo posible para la promoción de nuevas viviendas que permita a las nuevas generaciones de sevillanos poder residir en la ciudad”.

PRIMERAS MEDIDAS DE GOBIERNO

Cristina Peláez se ha comprometido, si los sevillanos le otorgan su confianza, y como primera medida de Gobierno “cortar la hemorragia de dinero público que se gasta sin que el sevillano obtenga retorno alguno. Hablamos del derroche, del gasto superfluo e innecesario que ciframos en 26 millones de euros al año, más de 100 millones de euros por mandato, que el PSOE ha dedicado a engrasar la industria de género, memorialista y de algunos colectivos como el LGTBI. Dinero que gastan en numerosos colectivos, la mayoría sin actividad y que sirven sólo pagar nóminas de los vividores de la órbita de la izquierda y de la extrema izquierda”.

“Recuperaremos para los sevillanos ese dinero que invertiremos en los barrios, en la mejora de los servicios públicos, en los sectores que generan empleo y riqueza y, en defintiva, a hacerle la vida más fácil a todos los sevillanos, no a un grupo de elegidos que viven del sueldo público sin dar un palo al agua. Por tanto, adelanto que una de las primeras acciones de Gobierno con VOX en la alcaldía será la de cortar todo gasto ideológico, superfluo e innecesario y dedicar esos recursos a mejorar la vida de los sevillanos”.