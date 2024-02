Vuelve la lluvia a Sevilla además con un factor sorpresa: barro

El tiempo en Sevilla parece que no tiene claro qué temporada es y es que las temperaturas han comenzado a subir a lo largo de esta semana, superando los 21ºC, algo impropio de este mes de febrero, no obstante, el cielo no ha querido dar mucha tregua a los sevillanos porque desde que pasó la borrasca Karlotta, las nubosidad ha estado presente en la capital hispalense aunque la lluvia sí que ha dado un respiro desde el domingo.

Los primeros días de esta semana se han mantenido los cielos nublados pero con temperaturas altas, algo que cambiará de manera puntual este jueves 15 de febrero. Será a partir de este día cuando una Dana llegue a toda Andalucía y deje grandes chubascos en diferentes puntos de la comunidad autónoma.

En el caso concreto de Sevilla se espera que las lluvias comiencen a partir de las 12:00 del mediodía y continúen hasta entrada la tarde, las horas en las que se concentrará más precipitaciones y que hay posibilidad de que haya tormenta en la capital hispalense es a partir de las 14:00 hasta las 15:00, incluida, en esta última hora es cuando se espera que llueva con más intensidad.

Estas precipitaciones vendrán acompañadas de barro debido al episodio de calima que se da en la vertiente atlántica peninsular, las temperaturas seguirán siendo elevadas tanto en la jornada del jueves donde la lluvia será la principal protagonista y se mantendrá el resto del fin de semana, hará un tiempo más propio de primavera que de invierno, estación en la que aún estamos.

Una Dana se descuelga a partir del jueves y generará chubascos en Andalucía durante el jueves y viernes, desplazándose hacia el este. — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) February 13, 2024

Existe la posibilidad de que el viernes pueda llover en algunos puntos de Andalucía aunque ya más situados en la zona este, debido a que es en ese sentido hacia donde se desplaza esta Dana que dejará precipitaciones en casi todas las provincias andaluzas el jueves.

El sábado y el domingo se espera que el cielo esté más despejado aunque aún se pondrán algunas nubes en Sevilla, las temperaturas máximas que se esperan para estos días es de 22ºC y las mínimas de 8ºC y 9ºC.