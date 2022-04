Los Youtubers con más seguidores y la verdad sobre comprar suscriptores en Youtube

Los rankings de Youtubers con más seguidores se suceden cada año como una auténtica competición entre el ‘star-system’ de la plataforma de vídeo por excelencia. Y es que la industria de Youtube, es una auténtica máquina de hacer dinero.Tener millones de seguidores te abre casi cualquier puerta y por eso, llegar o mantenerse en lo más alto no es nada fácil.

Entre estos creadores de contenido ha habido auténticas guerras mediáticas. Fruto de esa tensión y ambición, algunos de los Youtubers con más seguidores han querido difamar a sus rivales acusándolos de comprar suscriptores para Youtube, comprar visitas o utilizar bots para crecer artificialmente. Algo que, por otro lado, no es ilegal ni delito. De hecho, se estima que la mitad de los perfiles de redes sociales (incluyendo Youtube) con más seguidores, tienen seguidores comprados, sin sufrir represalia alguna por ello.

Por eso, en este artículo actualizaremos el ranking de 2022 con los 10 Youtubers con más suscriptores en españa y te desvelaremos una polémica sobre comprar suscriptores entre dos de los canales de Youtube con más subs de habla hispana. Ah, y si estás pensando en ese ‘amigo’ al que le interesa comporar suscriptores reales, también te explicamos, como funciona comprar seguidores y el mejor sitio para conseguirlo. ¡Empecemos!

Los Youtubers con más seguidores en España 2022

El ranking puede conocerse casi al minuto con la herramienta SocialBlaze. Según sus datos de 2022, los gamers copan las primeras posiciones a excepción de dos canales infantiles que lo están petando: Las Ratitas y Doggy Doggy Cartoons. Así quedó la lista de los diez youtubers con más seguidores en España.

elrubiusOMG VEGETTA777 Mikecrack AuronPlay Las Ratitas TheWillyrex TheGrefg ElTrollino Willyrex Doggy Doggy Cartoons

Y aunque detrás de todos estos canales hay una ingente cantidad de trabajo y esfuerzo, no sería de extrañar que en los inicios utilizaran técnicas como comprar suscriptores de Youtube para tener un buen un empujón inicial, con el fin de destacar en el océano de contenidos de Youtube o mejorar el atractivo de sus canales. Veamos el siguiente caso.

Comprar suscriptores en Youtube: la disputa entre elRubius y Badabun

En la primera posición del ranking de Youtubers españoles con más seguidores, encontramos a elRubius. Por el momento imbatible, con 40’4 millones de seguidores y 10 años de trayectoria en Youtube, Rubén Doblas Gundersen ha sido el Youtuber de habla hispana más seguido en todo el mundo durante mucho tiempo.

Pero en 2019, elRubius fue superado en esta categoría global por el canal mejicano Badabún, con su estrella principal, Lisbeth Rodrígez al frente. Algo que a él, no le sentó nada bien. En uno de sus vídeos, el Rubius aseguró que esta empresa de contenidos de entretenimiento estaba creciendo gracias a comprar seguidores y comprar visitas en Youtube, para mejorar sus cifras en la plataforma. Este tema sigue siendo tabú, pero, hoy en día, es mucho más común de lo que uno puede pensar, tanto para pequeñas cuentas, como para grandes canales.

En uno de sus vídeos, elRubius no sólo insinuó que Badabún crecía por comprar suscriptores de Youtube, sino que advirtió de la posibilidad de que la plataforma cerrase el canal mejicano por realizar este tipo de prácticas. Algo que no sucedió y de lo que no tenía pruebas al respecto.

Lo cierto es que nunca se demostró que Badabun llegara a comprar seguidores o comprar visitas de Youtube. Y de hecho, el propio canal lo desmintió, contestando a las acusaciones de elRubius.

Es más, si lo hizo o no, eso ya no importa, porque hoy en día, el canal Badabún sigue activo y afianzando su éxito en el TOP3 de canales de Youtube de habla hispana con más seguidores del mundo.

¿Se pueden comprar suscriptores de Youtube?

Es mucho más fácil de lo que imaginas. Comprar horas de reproducción para tu canal, visitas a tus vídeos o incluso seguidores baratos de Youtube está al alcance de cualquiera.

Por eso no es de extrañar que muchos creadores de contenido lo usen para alcanzar los requisitos de monetización; o para mejorar su imagen de marca y presentar su canal de un modo más atractivo para que, con ello, puedan conseguir más seguidores orgánicos.

Dicen los que lo han usado que realmente funciona y que sirve como trampolín para empezar a construir una buena reputación digital. Además, no es ilegal, ni delito, por lo que la ley no lo penaliza, por mucho que haya quien intente difundir estos mitos.

Hay una cantidad infinita de canales que están usando estos servicios y no están siendo cancelados. E incluso Youtubers de mucho renombre como Romuald Fons, han alardeado de haber comprado suscriptores públicamente para sus redes y no han sufrido ninguna penalización en sus perfiles.

Sobre si Youtube puede eliminar tu canal o bloquearlo por usar estas técnicas, es muy relativo y poco probable. Pero lo que sí recomendamos si vas a utilizar esta estrategia, es contratar este servicio con una empresa fiable y profesional, que genere crecimiento sostenido, sutil y natural. Y no te preocupes, te recomendaremos una web segura justoo a continuación

Cómo funciona comprar suscriptores

Usar bots para crecer en Youtube: el caso de HolasoyGerman

Con su canal JuegaGerman, Germán Alejandro Garmendia Aranis acumula una cifra de 45,3 millones de seguidores, convirtiéndose en el 4º Youtuber con más seguidores de habla hispana. Y aunque parezca imposible, fue uno de los primeros afectados por las grandes polémicas en Youtube por comprar seguidores y el uso de bots.

El episodio afectó a su primer canal, HolaSoyGerman, que vio la luz en 2011 y que rápidamente obtuvo un gran éxito hasta convertirse en uno de los Youtubers con más seguidores en castellano por aquel entonces. Pero en 2013, el chileno subió un vídeo, “Internet y las redes sociales”, en el que se podía ver una captura de pantalla de su explorador de internet. Eran apenas unos segundos pero el usuario YoLordestructor se percató de un minúsculo detalle que el resto no vió: Germán tenía, en la barra de favoritos del navegador, varias páginas de bots para Youtube con un funcionamiento parecido al subxsub o likexlike. Esta táctica, bien conocida y extendida en las redes sociales, no utiliza bots, sino gente y usuarios con perfiles reales interactuando (dando like, sub, comment…) con los contenidos de otras cuentas, con el fin de recibir beneficios similares.

Pero nada de eso importó. YoLorddestructor le pasó la información al Youtuber Mexivergas quien se encargó de hacerla pública en su canal con un vídeo que arrasó en internet. A pesar de la denuncia que Germán hizo en la plataforma por apropiación indebida de contenido, la bomba ya había explotado. Más tarde el Youtuber Xodaaa, también tomó partido asegurando que el crecimiento de Germán era artificial. Y tal fue el ruido generado, que el chileno, después de varios intentos por trasladar su visión de los hechos, decidió retirar el vídeo con la captura y tomarse un descanso.

No obstante, volvió con más fuerza y con toda la fama acumulada por la situación. Y hoy en día, Germán sigue en el TOP 5 de Youtubers con más suscriptores de habla hispana con la brutal cifra de más de 70 millones de seguidores entre sus dos canales. Por lo que se podría decir que, 10 años después de la polémica, muchos no la recuerdan o ni siquiera conocen ese episodio. Y ciertamente, parece ser que si Germán sigue en lo más alto, no es por usar bots o comprar visitas de Youtube(eso nunca lo sabremos), sino por la calidad y el éxito de sus contenidos.

Crear perfiles falsos: la metedura de pata de ElXokas

Aunque su canal de Youtube es modesto en comparación a los creadores de contenido anteriormente mencionados, Joaquín Domínguez, alias ElXokas, llegó a situarse en el número 1 de los streamers de Twitch, en 2022, superando al mismísimo Ibai Llanos, el propio El Rubius o el mítico Auronplay. Rozando los 50.000 segudiores activos, llegó a posicionarse como el streamer español con más suscriptores. Pero justo después de ese logro, la polémica lo salpicó de lleno, en un caso parecido al de HolaSoyGerman.

En marzo de 2022, mientras estaba realizando una de sus transmisiones en vivo, ElXokas compartió por error, una pantalla de su navegador en la que se podía ver un perfil abierto en twitter: @CathyVipi, una cuenta fake que el streamer utilizaba para defenderse y atacar a los que le criticaban. El revuelo al descubrir el perfil falso de ElXokas fue mayúsculo.

En un primer momento, ElXokas intentó defenderse, e incluso se mostró orgulloso de no utilizar su cuenta oficial para ‘machacar’ a sus haters. Pero los comentarios de los mejores streamers e influencers, y tener a todo Twitter solicitando explicaciones, o incluso burlándose, le hicieron finalmente dar un paso atrás. ElXokas se retractó y pidió disculpas.

