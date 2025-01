El abuelo de Marta del Castillo: "El verdadero asesino está en la calle"

Los 24 de enero en Sevilla son días tristes, oscuros, melancólicos. Parece como si el clima quisiera unirse al lamento generalizado de un pueblo, al recuerdo de aquella niña asesinada 16 años atrás, el 24 de enero de 2009. Aquel día era un sábado metido en lluvia y viento, desapacible como él solo. Este viernes de hoy es una jornada de niebla y algo de llovizna, de suelo mojado y un abrigo que sobra porque la humedad en el ambiente hace hasta sudar. Nada que ver ninguno de los dos con esos días radiantes en los que luce el sol y el cielo se muestra con ese azul rotundo, tan característico de la capital de Andalucía. Así que pasen mil años, los 24 de enero serán para siempre en Sevilla un día de dolor, de duelo y de recuerdo.

No quería la familia de Marta del Castillo hacer ningún acto público por este décimo sexto aniversario del asesinato y desaparición de la joven, muerta a sus 17 años de edad en un piso de la calle León XIII. Quería recordarla en la intimidad, pero fue imposible. El abuelo explicó a los periodistas que lo llamaron los días previos que iría con sus amigos a poner un ramo de flores en un lugar junto a los juzgados del Prado de San Sebastián y la prensa quiso acompañarlo como ha hecho desde el primer día. "Quiero daros las gracias a todos por vuestra colaboración, siempre con nosotros desde el primer momento", dijo José Antonio Casanueva ante el grupo de informadores que lo esperaba.

Acto de recuerdo a Marta del Castillo. / Juan Carlos Muñoz

Un instante antes, los amigos, vecinos y compañeros que le han seguido en su lucha durante una década y media colocaron un cartel con la foto de su nieta, la leyenda Justicia para Marta del Castillo y un ramo de flores en una palmera en la puerta del edificio judicial. "Quiero dar las gracias a todos los españoles, porque en todos los sitios que hemos estado nos han recibido con mucho cariño hacia Marta. A todos les deseo lo mejor, y que nadie pase por lo que nosotros hemos pasado ¿Qué os puedo decir? Este día es muy importante para nosotros. Dieciséis años esperando y no comprendemos lo que está pasando. Por un lado, lo que pasa desgraciadamente es que carecemos de Justicia. Tengo confianza en que se pueda sacar algo en concreto y tener por lo menos los restos y poderlos depositar en un sitio al que podamos ir a poner nuestras flores y rezar nuestras oraciones", dijo el abuelo, que sigue sin perder la esperanza.

Casanueva aseguró que no hay "ninguna novedad" en la búsqueda del cuerpo de su nieta y se refirió al caso por falso testimonio contra el Cuco y su madre, cuyas absoluciones serán revisadas por el juez Manuel Marchena. "No comprendemos que no se les castigue por haber mentido. Tenemos los delincuentes y a los que han participado en el asesinato y en su desaparición, y no son capaces de decir dónde está el cuerpo de Marta", lamentó Casanueva.

El abuelo de Marta del Castillo atiende a la prensa. / Juan Carlos Muñoz

"Yo dije en un principio que hasta que Dios me llame estaría buscando a mi nieta, tengo la colaboración de estos compañeros, amigos y vecinos, que me han acompañado en todo momento en la búsqueda de Marta. La fuerza me la da la ciudadanía, que me saluda por la calle y me da ánimos. Estoy sacando fuerzas de donde ya no puedo, porque voy a cumplir 89 años y ya son muchos para estar al frente de estas cosas", explicó sobre su participación en las búsquedas del cuerpo de la joven asesinada.

También se refirió a la denegación de permisos penitenciarios que ha solicitado Miguel Carcaño, el asesino de su nieta, aunque insistió en que él cree que no fue éste sino su hermano, Javier Delgado. "Ahí los jueces se están portando estupendamente, hay jueces buenos y malos, ha pedido el tercer grado y varias veces y se lo han denegado. Primero por las mentiras que dijo al principio. Pero el verdadero asesino está en la calle. Él no fue, fue su hermano", expuso el abuelo, que recordó la carta que envió Carcaño implicando a su hermano, al que acusó de matar a Marta dándole un golpe con la culata de una pistola. "Pero ha dado tantas versiones que ya no se lo creen".

Casanueva apuntó que recuerda "diariamente" a su nieta. "Mis pensamientos son que algún día que aparezca. Le pido al Supremo (y no precisamente al tribunal) a diario que castigue a los que están ocultando el asesinato y el cuerpo, que son los que fueron convictos y están en la calle". En este sentido se pronunció también Antonio del Castillo, padre de la víctima, en un críptico mensaje publicado en la red social X (antes Twitter). "Adivinanza: Dieciseis años hace, diecisiete tenías, otros dieciséis. No los veran pasar, porque algo o alguien no estará, ¿Qué es?".