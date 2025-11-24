Acciparte, la empresa sevillana que soluciona en 10 minutos un problema prehistórico

Dar un paso “de la prehistoria” al “siglo XXI”. Del lío de papeles a la era digital. Esta es la premisa con la que nació en marzo de este año Acciparte, una startup sevillana que busca revolucionar el tedioso y caótico universo de los partes amistosos cuando se produce un accidente de tráfico leve. A la tensión, los nervios y –a veces– discusiones que provocan los siniestros al volante se suma la burocracia sinfín: rellenar la documentación correctamente aunque se haga de forma apresurada, tomar fotografías, llamar al seguro, acudir al médico y un largo etcétera. Para simplificar todo esto, la compañía ha creado un sistema cuyo elemento clave es un QR colocado en el coche.

“Como puede saber cualquier persona que ha tenido un percance con su vehículo, hoy en día, los accidentes de tráfico se tramitan con papel... algo sorprendente”, indica a este periódico José María Ruiz Bobillo, cofundador de la entidad. Si el siniestro es grave, la Policía se encarga de elaborar un atestado policial, “pero en el noventa y tantos por ciento de los casos estamos ante el típico porrazo por detrás”.

Con el parte digital que ha confeccionado Acciparte se reduce la posibilidad de error y permite comunicar un siniestro en cuestión de minutos. Sin necesidad de bolígrafos ni de aplicaciones. Se acabaron las estampas de conductores apoyados en el capó para cumplimentar los diferentes apartados del famoso papel de color azul. Y también se terminaron los fraudes al seguro por falsificar la documentación.

Cuatro pasos a partir de un QR

El funcionamiento es sencillo. El conductor escanea el QR y accede a una aplicación web que le guía de manera intuitiva. Solo tiene que confirmar sus datos –que estarán previamente registrados–, subir varias fotografías de los daños, firmar digitalmente y enviar toda la información a la aseguradora. Cuatro pasos y el problema está resuelto. En paralelo, el sistema activa automáticamente el servicio de grúa si es necesario, indica los talleres más cercanos y también los hospitales en caso de necesitar asistencia médica.

Lo llamativo es que no se le haya ocurrido a nadie antes. Los creadores de este proyecto apuntan alto. José María Ruiz Novo (CEO), Raúl Gil Sánchez (cofundador), Diego Molina Rodríguez (cofundador), Juan Manuel López Montes (CTO y cofundador), Alberto Arranz (CFO y socio) y José María Ruiz Bobillo (cofundador) están detrás de una idea que prevé cerrar enero con 150.000 usuarios a pesar de llevar unos pocos meses en el mercado. Por ahora, indica Ruiz Novo, están centrados en España, en Europa “y tenemos algunas flotas que estamos integrando en Latinoamérica”.

Innovación "brutal" con respaldo

Una herramienta que “supone una innovación brutal”, porque implica “romper con todo lo que había anteriormente”. Los fundadores ponen en valor que, a través de un simple QR, “tienes un parte perfectamente relleno, sin errores y validado en cuestión de segundos”. La simplicidad de convertir el problema en una solución que, de hecho, cuenta con el respaldo del fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, que ya ha llamado la atención de numerosas aseguradoras y que está siendo testada por algunos de los vehículos que forman parte de la asociación hispalense Élite Taxi. “Para los consumidores es una auténtica maravilla, pero para la compañía de seguro es una pasada. Los profesionales que tramitan los accidentes de tráfico tendrán un parte en cuestión de minutos que, normalmente, puede tardar una media de 10 días”, apuntan.

Los pronósticos para el próximo año son halagüeños. “Nuestros objetivos pasan por sacar pruebas piloto con las compañías y seguir reforzando las flotas internacionales”, recalca Ruiz Novo. Además, no descartan saltar del seguro de tráfico al del hogar y que sea el QR pegado en el frigorífico el que sirva para dar parte de cualquier incidencia doméstica. La puerta de las oportunidades está abierta y estos jóvenes emprendedores están dispuestos a cruzarla.