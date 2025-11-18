El actor David Henrie visita la Catedral de Sevilla

El actor estadounidense David Henrie, conocido por el gran público por su papel como Justin Russo en Los Magos de Waverly Place —serie de Disney Channel que protafonizó junto a Selena Gomez y que alcanzó un notable éxito a lo largo de sus cuatro temporadas—, ha sorprendido este martes con una visita a la Catedral de Sevilla.

Tal y como ha compartido el templo metropolitano en redes sociales, el actor ha compartido un momento de oración junto a su familia.

Henrie también es recordado por interpretar al futuro hijo de Ted Mosby en Cómo Conocí a Vuestra Madre, una de las comedias televisivas más populares de los últimos años, que se mantuvo en emisión durante nueve temporadas.

En los últimos años, el intérprete ha dado un giro hacia una vida católica muy activa, mostrando con frecuencia momentos de oración, viajes y experiencias de fe. Su parada en Sevilla forma parte de un recorrido espiritual por España que viene documentando públicamente.

La visita a la capital andaluza llega justo después de haber pasado por Barcelona, donde recorrió la Basílica de la Sagrada Familia. Entonces, Henrie dejó una reflexión en sus redes: “España me mostró una cultura viva: valiente, cálida, arraigada en la fe y llevada adelante por una nueva generación decidida a recuperar la belleza que construyó esta tierra. Hay un fuego en la juventud de aquí: un espíritu emprendedor lleno de esperanza, orgullo y propósito.”

La conexión del actor con la Iglesia Católica se fortaleció de manera especial en 2019, cuando él y su esposa, María, tuvieron un encuentro con el Papa Francisco tras haber sufrido varios abortos espontáneos. Durante una audiencia general, la pareja pidió al Santo Padre que orara por ellos para que pudieran tener un hijo.

Henrie relató así aquel momento: “El Papa tomó nuestras manos, las sostuvo juntas, nos dio una bendición especial y luego me miró y me dijo que no me preocupara, que llegaría un bebé. Y así fue: casi exactamente nueve meses después nació nuestra hija.” La pequeña recibió el nombre de Pia Francesca, en honor a esa bendición.