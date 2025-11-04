Actuación urgente en la Plaza de la Concordia de Sevilla para el apeo de cinco árboles

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha iniciado una actuación urgente en la Plaza de la Concordia para proceder al apeo urgente de dos árboles por "un elevado riesgo de caída" a los que se suma la retirada de otros tres árboles "totalmente secos". El balance final son cinco árboles retirados de esta plaza, donde el pasado sábado 1 de noviembre cayó un árbol de gran tamaño sin que se registraran heridos, según testigos presenciales.

Los dos árboles que se apean por riesgo de caída son dos Tipuanas Tipu con asfixia radicular por un sellado de gravilla con resina que se instalaron hace años al encontrarse cercanos de juegos infantiles. Esta acción de urgencia se ha llevado a cabo al mostrar, ambos ejemplares, un elevado riesgo de caída, según informa el gobierno local. Esta causa de asfixia radicular ha generado excesiva humedad en su sistema radicular generando pudrición en sus raíces, agravado por la presencia de un hongo xilófago (Inonotus hispidus), haciendo que los ejemplares pierdan su estabilidad estructural.

Según Parques y Jardines, todo apunta a que la causa principal de estos efectos haya sido originada por daños en las raíces en la ejecución de una obras acometidas en este lugar en 2020.

Los tres árboles secos que también se retiran

Del mismo modo, se ha procedido a la retirada de otro ejemplar de Tipuana Tipu y dos Jacarandas mimosifolia. Estos tres ejemplares se encontraban totalmente secos. Esta muerte prematura se ha podido ocasionar por las mismas causas que los dos ejemplares anteriormente mencionados.

También se ha retirado un Júpiter en forma arbustiva que estaba seco por actos vandálicos. Tanto este ejemplar como la Tipuana Tipu y las dos Jacarandas mimosifolia estaban programadas para ser reemplazadas para la próxima campaña de plantación 2025-2026.

En esta misma ubicación se se plantarán el mismo número de ejemplares en un marco de plantación más adecuado.