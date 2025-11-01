Cae un árbol de gran tamaño en la Plaza de la Concordia en el centro de Sevilla

El estado del árbol tras caer de cuajo en la Plaza de la Concordia.

Un árbol de gran tamaño ha caído esta mañana en la Plaza de la Concordia, en pleno centro de Sevilla, sin que se hayan registrado heridos, según testigos presenciales.

El incidente ha ocurrido pasado el mediodía de este sábado y, según fuentes municipales, los servicios de emergencia y operarios municipales han sido trasladados al lugar para garantizar la seguridad de los viandantes y proceder a la retirada del árbol.

Algunos testigos han indicado en declaraciones a este periódico que el árbol cayó de cuajo por causas que todavía se desconocen sobre la valla de las obras de San Hermenegildo, aunque no se descarta que las fuertes lluvias torrenciales que azotaron Sevilla el pasado miércoles hayan debilitado sus raíces y el terreno circundante, contribuyendo al accidente.

Vecinos y comerciantes de la zona destacaron que, aunque no hubo heridos, el incidente ha generado alarma y ha afectado el tráfico peatonal y rodado en los alrededores de la plaza.

Este suceso se suma a las consecuencias que dejaron las intensas lluvias del miércoles, que provocaron inundaciones puntuales en buena parte de la ciudad, caída de ramas y acumulación de agua en distintos puntos, provocando un verdadero caos en la circulación y el tráfico durante una jornada que dejó un récord de precipitaciones, con 115 litros en 15 horas.