La avenida de la Palmera de Sevilla cuenta ya con 151 ejemplares tras la última reposición

El Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla ha completado la plantación de 44 palmeras datileras en la Avenida de la Palmera, con el objetivo de recuperar el aspecto original de esta emblemática vía de la capital hispalense. Esta intervención eleva a 151 el número total de ejemplares en la avenida, superando los 107 que existían previamente a la actuación.

Según ha informado el Consistorio, los trabajos han comprendido varias fases técnicas incluyendo el destoconado de los antiguos ejemplares y la apertura de nuevos alcorques. Además, se han instalado tutores y cinchas metálicas para garantizar la estabilidad de las nuevas palmeras. La inversión para esta actuación ha alcanzado aproximadamente los 105.000 euros, cubriendo tanto la adquisición de los ejemplares como la totalidad de los trabajos de plantación.

La histórica Avenida de la Palmera, denominada así desde 1910 por una palmera ubicada en su glorieta final, fue engalanada con palmeras datileras durante los preparativos para la Exposición Iberoamericana de 1929, embelleciendo el acceso sur de la ciudad. Desde entonces, este paseo se ha convertido en uno de los más representativos de Sevilla, caracterizado por sus amplias aceras, jardines y las mansiones señoriales que lo bordean.

Un plan ambicioso para toda la ciudad

Esta intervención forma parte de una campaña más amplia de plantación que está desarrollando el Ayuntamiento por toda Sevilla. Hasta la fecha, se han plantado 419 ejemplares de diferentes especies con una inversión superior a 470.000 euros, distribuidos estratégicamente en distintos puntos emblemáticos.

Entre las actuaciones más destacadas figuran las 88 palmeras del Parque Miraflores II, las 34 del Paseo de Catalina de Rivera, las 40 del Parque Vega de Triana, y las 28 del Parque de María Luisa y los Jardines de las Delicias. También se han realizado plantaciones significativas en los Jardines de Murillo, donde se han incorporado 29 palmeras datileras, 2 canarias y 6 Trachycarpus fortunei.

Próximas actuaciones y balance general

El plan municipal continuará la próxima semana con la plantación de 78 nuevos ejemplares en la calle Marie Curie, con un presupuesto asignado de 150.802 euros. Estos trabajos contemplarán, además, la creación de 16 nuevas ubicaciones para palmeras, sumando un total de 497 unidades en el conjunto de la campaña.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "seguimos trabajando para que Sevilla conserve su identidad paisajística, cuidando cada ejemplar y actuando en todos los distritos de la ciudad". Con estas intervenciones, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la recuperación del patrimonio verde de Sevilla, elemento fundamental de la identidad y el atractivo de la ciudad.