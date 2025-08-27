Adiós a la última grúa de la estibadora Bergé que quedaba en el Muelle de Tablada de Sevilla

La historia de la empresa Bergé en el Puerto de Sevilla como empresa estibadora (dedicada a la carga y descarga de barcos) ha concluido definitivamente con la retirada de la última grúa de su propiedad que quedaba en pie en el Muelle de Tablada, un espacio que se convertirá en los próximos años en el Distrito Urbano Portuario de Sevilla.

Bergé cerró su actividad como empresa estibadora en octubre del año pasado. Quedan otras seis empresas en el Puerto de Sevilla dedicadas a la estiba de barcos.

La grúa, que estaba abandonada en el citado muelle, fue retirada la semana pasada y trasladada en un barco (El Meri) de cargas especiales al Puerto de Huelva, donde sigue operando la empresa, al igual que en Cádiz. Como curiosidad, esta misma grúa que se han llevado a Huelva, llegó de Huelva hace unos veinte años de Fertiberia.

Las dimensiones de la grúa retirada de Bergé / M.G.

El embarque de la última grúa de Bergé que quedaba en Tablada lo ha realizado Liebherr Ibérica. En el Muelle quedan seis grúas operativas y en activo. Cinco de la empresa Sevitrade (de pórtico) y una de Agencia Marítima Echevarría (autopropulsada).

Bergé forma parte del Puerto de Sevilla desde hace más de 50 años, y está presente en otros 26 puertos (incluido Bayona en Francia), además de México y Colombia en el mercado internacional. A preguntas de este periódico, la empresa asegura que "mantiene y apuesta por su actividad en el Puerto de Sevilla, enfocada especialmente en las actividades de consignación y logística".