La empresa Bergé cierra su actividad de estiba en el Puerto de Sevilla

Una de las siete empresas estibadoras del Puerto de Sevilla cierra a finales de este mes de octubre su actividad de carga y descarga de mercancías en los buques. Se trata de Bergé, que forma parte del Puerto de Sevilla desde hace más de 50 años, y está presente en otros 26 puertos (incluido Bayona en Francia), además de México y Colombia en el mercado internacional.

A preguntas de este periódico, la empresa ha asegurado este jueves que "mantiene y apuesta por su actividad en el Puerto de Sevilla, enfocada especialmente en las actividades de consignación y logística".

La empresa subraya que "se va a garantizar la continuidad del servicio para los actuales clientes y seguiremos comercializando para el sector de granel y agroalimentario".

La compañía explica que está "actualmente inmersa en un plan de negocio con el que busca modernizar, fortalecer y rentabilizar la compañía para ponerla en contexto con el sector y resituarnos en un mercado cada vez más competitivo".

Fruto de este plan, Bergé afirma que potenciará las inversiones en el conjunto de su actividad hasta superar los 130 millones de euros entre 2024 y 2027 con el objetivo de lograr una operativa más eficiente y sostenible, lo que se traducirá en una compañía más competitiva.

Para los expertos en asuntos portuarios, el cierre de la estibadora en Sevilla se debe a que no se ve futuro en el Puerto de Sevilla. A eso hay que añadir la existencia de muchas empresas para la carga y descarga de Sevilla en la actualidad. "Desde hace veinte años se ha tratado de que unan fuerzas y compitan con otros puertos y no se fagociten. Pero en este caso no se da, es simplemente que no ven futuro en Sevilla. Aviso a navegantes", comentan.