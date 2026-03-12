El Aeropuerto de Sevilla roza los 800.000 pasajeros en febrero

El Aeropuerto de Sevilla cerró el mes de febrero de 2026 con un total de 785.021 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8,5% en comparación con el mismo periodo de 2025. Este balance positivo sitúa la media diaria en más de 28.000 usuarios que transitan por las instalaciones aeroportuarias sevillanas, consolidando así una tendencia alcista que beneficia tanto al tráfico internacional como al doméstico. La infraestructura hispalense mantiene un dinamismo notable que la posiciona como uno de los aeropuertos con mejor evolución dentro de la red de Aena en España.

Del total de viajeros contabilizados durante febrero, 783.134 pasajeros se movieron en vuelos comerciales, excluyendo la aviación general y ejecutiva. La distribución geográfica muestra que 326.213 usuarios viajaron en conexiones nacionales, con un incremento moderado del 3,5% respecto al año anterior. Sin embargo, el verdadero motor del crecimiento fueron las conexiones internacionales, que sumaron 456.921 pasajeros y experimentaron un notable aumento del 12,1%. Esta proyección hacia los mercados foráneos explica que el tráfico internacional aportase un 58,3% de la actividad comercial del aeropuerto, dos puntos porcentuales más que en enero de 2025.

Los datos operacionales complementan este panorama favorable, ya que el aeropuerto atendió durante febrero 5.783 vuelos, de los cuales 5.321 correspondieron a operaciones comerciales, lo que supone un incremento del 9,2%. En el apartado de mercancías, los operadores movieron 864.341 kilogramos de carga, registrando un aumento del 5,9% respecto a febrero de 2025.

Italia lidera los mercados internacionales del aeropuerto sevillano

El análisis por destinos internacionales revela que Italia se consolidó como el principal mercado foráneo con 115.109 pasajeros durante febrero. Le siguieron Francia, que aportó 78.599 viajeros, y Reino Unido, con 68.373 usuarios. Otros mercados significativos en términos absolutos fueron Holanda, con 31.537 pasajeros; Alemania, que sumó 27.708; Portugal, con 24.540; y Bélgica, que alcanzó los 17.471 usuarios.

No obstante, los crecimientos más destacados se registraron en mercados emergentes para la conectividad sevillana. Polonia encabezó esta lista con un espectacular incremento del 83,6% en el número de pasajeros. Rumanía experimentó un aumento del 25%, mientras que Holanda creció un 24%. Italia, pese a ser ya el mercado líder, aún logró expandirse un 19,2%.

Un caso particularmente reseñable es el de Turquía, cuya cifra de pasajeros se duplicó durante febrero. Este crecimiento obedece a que la ruta con Estambul está operada desde septiembre de 2025 por dos aerolíneas diferentes: Pegasus y Turkish Airlines. En febrero de 2025, únicamente Pegasus ofrecía este servicio, lo que explica el significativo incremento registrado un año después.

Balance acumulado de los dos primeros meses del año

La positiva evolución del tráfico durante febrero impulsó el balance acumulado de los dos primeros meses de 2026, periodo en el que el Aeropuerto de Sevilla contabilizó 1.502.184 pasajeros. Esta cifra representa un crecimiento del 8,9% en relación con el mismo periodo de 2025, confirmando la sólida trayectoria de la infraestructura andaluza.

En cuanto a operaciones, se registraron 11.274 movimientos de aeronaves entre enero y febrero, de los cuales 10.405 correspondieron a vuelos comerciales, lo que supone un incremento del 9,9%. De los 1.498.932 usuarios que viajaron en vuelos comerciales durante este periodo, 637.582 tenían origen o destino en territorio nacional, con un aumento del 3,6%, mientras que 861.350 optaron por conexiones internacionales, experimentando un notable crecimiento del 13,3%.

El movimiento de mercancías durante los dos primeros meses del año rozó las 1.660 toneladas, consolidando también esta área de actividad del aeropuerto sevillano. Estos datos reflejan no solo el dinamismo del tráfico de pasajeros, sino también la importancia creciente de Sevilla como nodo logístico para el transporte de carga aérea.

Contexto nacional e incidencia del accidente de Adamuz

Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron febrero con 20.555.745 pasajeros, un 2,8% más que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, este crecimiento resulta inferior al 4% que se registró entre febrero de 2025 y febrero de 2024, teniendo en cuenta que este último año fue bisiesto, lo que añadía un día adicional al mes.

Un factor relevante que influyó en las cifras nacionales fue el accidente ferroviario del pasado 18 de enero. Aproximadamente 108.000 pasajeros adicionales, que representan un 0,5% del total, utilizaron la red de Aena como alternativa de transporte tras este incidente. Las rutas más beneficiadas fueron las conexiones entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, así como entre Madrid y Sevilla. También se vieron favorecidas las conexiones entre Madrid-Barajas y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat debido a incidencias técnicas en la línea de alta velocidad ferroviaria.