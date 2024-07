¿Por qué el aeropuerto de Sevilla es SVQ y no SEV?

Si nunca te has parado a leer todos los códigos de los aeropuertos, es posible que no te hayas dado cuenta de ciertas ‘rarezas’ en algunos de ellos. Si bien es cierto que la mayoría son intuitivos, hay algunos que pueden contener letras que no sepamos muy bien de dónde vienen. Para comenzar, debemos saber que estos códigos se denominan códigos IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y cada aeropuerto tiene un código IATA compuesto por tres letras. Estos códigos se utilizan a nivel internacional para identificar a cada aeropuerto.

Algunos ejemplos de códigos IATA en España son: MAD (Aeropuerto de Madrid) y BCN (Aeropuerto de Barcelona). Como vemos, estos dos ejemplos en concreto son muy intuitivos, pero también está el caso de Sevilla. Podríamos pensar que, como para Madrid MAD, para Sevilla SEV, pero esto no es así. El código IATA del Aeropuerto de Sevilla es SVQ pero, ¿por qué?

Normalmente, el código IATA se asigna utilizando las tres primeras letras del nombre de la ciudad donde se encuentra el aeropuerto, pero este método no siempre se sigue al pie de la letra, como sucede en el caso de Sevilla. Otro ejemplo es el código de Córdoba, que es ODB y no CÓR o COR.

En casos donde no se usan las iniciales de la ciudad, se usan otras formas de asignación. A veces, se usa el nombre de la ciudad de manera toponímica, es decir, relacionada con el nombre geográfico, o en el caso de las islas, se usa el nombre de la isla en lugar del nombre de la ciudad. A veces, el código del aeropuerto coincide con el nombre de la ciudad, pero esto ocurre solo en un pequeño porcentaje de casos (aproximadamente el 1,5%).

El código IATA de Sevilla es SVQ porque el código SEV ya estaba asignado a otra ciudad: Severodoneck, en Ucrania. Debido a que es obligatorio que cada código sea único para cada aeropuerto, se tuvo que buscar una alternativa para Sevilla.

Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué se eligió la letra Q para completar el código de Sevilla? La respuesta es muy fácil: la Q se añadió de manera arbitraria. Esto no es nada nuevo y se ha utilizado para otros aeropuertos en España. Por ejemplo, el código para Santiago de Compostela es SCQ y no SAN o SDC. De manera similar, el código para La Coruña es LCQ en lugar de LAC o COR.

Usar letras adicionales para completar los códigos no es algo que solamente haga España. A nivel mundial, hay muchos ejemplos donde se usan letras para evitar que se dupliquen y que el código siga siendo único.