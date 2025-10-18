La afición del Sevilla recuerda a Sandra Peña con una pancarta en las gradas: "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra"

Los aficionados del Sevilla F.C. han tenido este sábado un emotivo recuerdo para la menor Sandra Peña, que se sucidió el pasado martes como consecuencia del acoso escolar que sufría en las Irlandesas de Loreto. Una pancarta en la grada del Gol Norte se desplegó durante el partido que enfrenta al Sevilla con el Mallorca y en la que podía leerse el siguiente mensaje: "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra".

Esta mañana, el Real Betis también ha tenido un recuerdo para la joven fallecida y en su cuenta de X se ha publicado un post con la foto de Sandra, en la que podía leerse "hoy es diferente... hoy es #DiaDeBetis" y bajo la foto aparecía el mensaje "En memoria de Sandra Peña".

Por su parte, el Sevilla FC también ha empleado las redes sociales para referirse a la trágica muerte de Sandra Peña y, precisamente, comentando el mensaje del eterno rival ha trasladado el siguiente mensaje: "El Sevilla FC se solidariza con todas las víctimas de odio, acoso y bullying y muestra su total apoyo a la familia de Sandra Peña en estos complicados momentos. Estamos con vosotros".