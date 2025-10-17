La Fiscalía ya ha recibido la denuncia de Educación y está "estudiando" el caso de Sandra Peña

La Fiscalía de Sevilla ya ha recibido la denuncia que ayer presentó la Consejería de Desarrollo Educativo y FP relacionada con el acoso escolar a Sandra Peña Villar, la menor de 14 años que se suicidó el pasado martes se suicidó en Sevilla, y está "estudiando el caso", según han confirmado a este periódico fuentes del Ministerio Público.

La Junta informó ayer de que, además de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, había abierto un expediente administrativo para depurar las posibles responsabilidades, una vez constatado que el colegio concertado Irlandesas de Loreto, donde estudiaba esta adolescente, "aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas (prevención del suicidio), como así estaba obligado por la normativa vigente".

Tras conocer la muerte de Sandra, la Inspección Educativa abrió de forma "inmediata" una investigación para recabar toda la información posible, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental de las comunicaciones y de las actuaciones que el centro puso en marcha. Así, levantó acta y elevó un informe de propuesta de medidas.

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, tiene ahora sobre su mesa la denuncia de la Junta de Andalucía, que ya estudia y que desembocará con toda probabilidad en la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

Otras fuentes consultadas por este periódico apuntan a que a partir de ahora el Ministerio Público puede investigar tanto la inacción por parte del colegio las Irlandesas de Loreto, al no haber activado el protocolo antiacoso, como la conducta de las tres niñas que presuntamente acosaron a Sandra Peña, algo que en su caso correspondería a la Fiscalía de Menores.

La madre de Sandra Peña Villar había denunciado hasta en dos ocasiones que su hija sufría acoso escolar. Lo hizo a la dirección del colegio sin obtener respuesta ninguna de las dos veces. La primera denuncia se produjo a finales del segundo trimestre del curso pasado, sin ninguna medida por parte del centro. Acabado el curso, la menor comenzó a recibir tratamiento psicológico. Antes de comenzar el ejercicio actual, la madre volvió a insistir en el problema a la dirección del colegio y pidió que su hija no fuera a la misma clase que las tres chicas que presuntamente la acosaban.

Esta fue la única medida que tomó el centro, separar a Sandra de las tres compañeras que presuntamente la acosaban. Y fue una decisión adoptada a raíz de una petición de la propia madre de la víctima. Incluso el colegio llegó a proponer que colocaran a Sandra con una de ellas y las otras dos en la otra línea de tercero de la ESO, algo a lo que la madre de la menor fallecida se negó.