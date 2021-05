Sevilla se presenta en Fitur con una nueva identidad

No es una cita más. La Feria Internacional del Turismo (Fitur) de 2021 es la más importante que afronta el sector y estará marcada no sólo por medidas de seguridad y sanitarias especiales, también por una enorme competencia entre destinos que obligará a planificar sobre la marcha, una vez que se ha levantado el estado de alarma y las limitaciones a la movilidad. Un Fitur que será más profesional y digital que nunca y en el que no estarán representados delegaciones de países que son emisores potentes emisores de turistas hacia Sevilla, que sí ha apostado por no faltar a la cita.

La pandemia hará que esta edición de Fitur sirva probar nuevos modelos de turismo y para definir la nueva estrategia de España, Andalucía y también Sevilla que, en esta clave, se presenta en la feria con una nueva marca, una identidad renovada que es la nueva cara de la ciudad en esta era postCovid. "Sevilla parte con ventajas competitivas, como son un Aeropuerto en ampliación, la puesta en funcionamiento de nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas, nuevos productos y las garantías de financiación, pilares básicos para una recuperación sólida", comenta Antonio Muñoz, delegado municipal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura.

Sevilla se reinventa para mostrar lo mejor de sí misma y articula su estrategia en torno a las recomendaciones con las que concluyó el Plan8 de impulso del turismo, una herramienta de trabajo reconocida y premiada que durante los meses de confinamiento tejió una alianza sin precedentes entre el sector público y privado con el propósito de preparar al destino para su recuperación.

Esta hora ya ha llegado y Sevilla proyectará esta filosofía más allá de sus fronteras. Así, una de los objetivos en Fitur es reafirmar y buscar todas las alianzas posibles a nivel nacional e internacional con organizaciones turísticas y empresariales, administraciones públicas y entes con los que ya se ha ido trabajando en los últimos años y que permitieron a la capital escalar posiciones en el ranking de destinos urbanos más importantes del mundo. Gran parte de la agenda se centrará en encuentros presenciales, lejos de grandes presentaciones, que servirán para retomar las relaciones con entidades como la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Turespaña, Renfe, las ciudades de Madrid, Barcelona o Vitoria o la plataforma Saborea España. Está previsto que el alcalde, Juan Espadas, personalmente se reúna al más alto nivel con directivos y ejecutivos de asociaciones y empresas.

Igualmente importante será el impulso a la conectividad, por lo que se han previsto encuentros con numerosos directivos de aerolíneas tanto para amarrar las frecuencias actuales con vistas a la temporada de verano en el Aeropuerto de Sevilla, que empieza a levantar el vuelo, como para garantizar más conexiones regulares en la temporada de otoño e invierno. Desde la dirección del aeródromo se incidirá en las obras de ampliación de la terminal, que concluirán a primeros del año que viene y que supone una garantía de crecimiento y mejora.

El interés por el vuelo a Nueva York se mantiene

En concreto, el interés de Sevilla se centrará en aerolíneas como Ryanair y Vueling, pilares de San Pablo, y también Lufthansa. Igualmente, los técnicos municipales retomarán las relaciones con la consultora que ya prestó su asesoramiento en la carrera por el vuelo Sevilla-Nueva York. La intención es valorar, en el nuevo escenario si es oportuno continuar adelante ahora que un alto porcentaje de población de EEUU está vacunada o bien aparcar este proyecto que, no obstante, casa con el gran interés que desde el gobierno municipal hay por potenciar el mercado norteamericano.

El gran foco en Fitur se pondrá en la recuperación de Sevilla como ciudad de eventos, desde el ámbito turístico, al cultural, deportivo y empresarial. Gran parte de la agenda se centrará en amarrar nuevas citas que doten de contenido a Fibes y en el desbloqueo de otras pendientes y que la pandemia ha obligado a retrasar, como es el caso de PATA, la cumbre de la Asociación de Viajes de Asia Pacífico. También se promocionará la segunda edición del Mobile del turismo, el Tourism Innovation Summit (TIS) que ya se prepara. Y se venderá a Sevilla como sede de la Copa del Rey hasta 2024.

El I Foro de Turismo Español y una cita con el turismo idiomático

Desde el Ayuntamiento de Sevilla se trabaja pra poder cerrar la menos dos citas imporantes para 2022. La primera es el I Foro de Turismo Español, una cita de referencia que se organizaría junto al Gobierno central y que se estrenaría en Fibes en octubre de 2022 cargada de simbolismo, al identificar a Sevilla con un destino en crecimiento. La segunda tiene que ver con el turismo idiomático y sería una cita anual que en mayo se organizaría de la mano de las academias de español.

Otro de los enfoques es la apertura de nuevas líneas de promoción en mercados emergentes con productos turísticos tradicionales, pero también con otros innovadores. Así Sevilla se presentará como un destino inteligente y fomentará segmentos como el gastronómico, pero también el LGTBI. En concreto, está previsto que en Fitur se celebre una presentación conjunta de Torremolinos y Sevilla para vender sus actividades con motivo del Día del Orgullo Gay.

Para la próxima edición, confiando en que en 2022 se celebre de manera presencial, se dejarán otros productos como el turismo religioso, por ejemplo.

Es el momento del turismo nacional y las promociones que se primarán no saldrán de momento al extranjero, aunque sí se retomará una acción que quedó suspendida por la pandemia y en la que Sevilla da la mano a Barcelona para promocionarse en París el 15 de junio. También se trabajará con la WTTC, el lobby mundial de la industria turística que trajo en 2019 a Sevilla su cumbre anual y a Obama, para estudiar otros posibles formatos regionales en 2022.

Sevilla se promociona como un destino seguro con una amplia agenda cultural y, de nuevo, la ciudad tiene como aliados a la Bienal de Flamenco, el Festival de Cine, el Festival Internacional del Títere o el feSt. Con el marchamo de ciudad segura, de la que dan prueba los espectáculos celebrados el pasado verano y en esta primavera, Sevilla exhibirá el sello Global Safe Stamp de WTTC y recordará que fue una de las primeras capitales del mundo en conseguirlo.

Otro de los pilares sobre los que se sustenta este año la oferta de Sevilla y, en general, de Andalucía es el cine. Ante los profesionales de la industria audiovisual, Sevilla presentará su nueva estrategia de captación de rodajes en torno a SE&ME y la nueva oficina municipal de promoción y gestión de permisos, Sevilla Film Office.

Todo esto y más cosas caben en una nueva marca que se desvelará días antes del inicio de Fitur, que se inaugurará el miércoles 19 de mayo, y que mostrará la nueva cara de una ciudad que trabaja para competir con los principales destinos del mundo para recuperar su industria, un reto que Antonio Muñoz confía en que se logre antes de lo previsto en Sevilla.