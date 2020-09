Fibes transformará sus espacios y liderará los eventos ‘on line’

Con optimismo. El sector turístico de Sevilla sabe que es la mejor actitud para afrontar la crisis del coronavirus y confía en el saber hacer en materia de grandes eventos que atesora la capital, que compite a alto nivel en equipamientos y servicios. Dice el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, que los organizadores de congresos y eventos no se van a olvidar de Sevilla y, por ello, gran parte de las energías se focalizan en Fibes, la gran locomotora del turismo que se reinventará para seguir tirando de la economía local.

Después del gran frenazo impuesto por la pandemia, el palacio de congresos de Sevilla encara este otoño su actividad con esperanza y ya cuenta con un calendario de eventos presenciales a los que se sumarán otros híbridos y una nueva programación on line en la que pretende ser pionero entre los palacios de congresos.

De momento, el programa previsto para este otoño se alimenta de eventos cercanos, locales o regionales, entre los que sobresale una cita especial que se presenta como referente y señala el camino que seguirá el palacio de congresos en los próximos meses. La gran noticia para el sector es que el denominado Mobile del turismo, el Tourism Innovation Summit (TIS) mantiene su compromiso y se celebrará a finales de noviembre, aunque en esta primera edición será un evento híbrido, mitad presencial mitad virtual.

Ocho ferias, cinco congresos y el acto de la entrega de medallas En los últimos años septiembre era un mes fuerte para el sector MICE. Pero la pandemia ha reducido la actividad prevista a una decena de eventos de cercanía. Las citas nacionales e internacionales (a excepción del TIS) se han aplazado y están a la espera de confirmar su celebración en 2021. Septiembre arranca con dos graduaciones (Biología, el 13 de septiembre; y Farmacia, el 25) y un acto institucional, el de la entrega de medallas de la ciudad que tendrá lugar el día 23. El 27 de noviembre se ha programado el University Day, el 3 de diciembre está reservado para el Congreso Lo que la verdad importa; y el 15 hay una conferencia de Víctor Küppers, formador mediático que maneja las claves de la motivación. Hay ocho ferias: Sicab, que se adelanta al 13 de octubre y el Salón del Motor de Ocasión (día 29). En noviembre se prevé Sevilla de Boda (7) y el TIS (25); y en diciembre: Mangafest (4), Arnold Sport (11); Festival de videojuegos (18) y Sevillalandia (21).

La apuesta en 2021, cuando se prevé que la situación empiece a cambiar, se fijará en productos basados en la innovación y en sectores productivos pujantes, industrias a las que se les presupone futuro, como son la aeronáutica, la minería y todo lo relacionado con la economía 5.0. Según confirma Muñoz, Fibes se va a abrir a nuevos campos y va a innovar para seguir generando economía. En este sentido el palacio de congresos se transformará para optimizar sus espacios y atender los nuevos requerimientos de la demanda. Se trata de conseguir que sus espacios sean lo más versátiles posible, sobre todo, de los pabellones para ferias.

Este verano ha permitido ya un ensayo, el de Be Kultura. La adecuación de un espacio al aire libre, entre los pabellones del antiguo palacio, para acoger espectáculos culturales ha supuesto un gran acierto y ha permitido mantener una programación viva. Según fuentes municipales, la intención es prolongar este escenario el máximo tiempo posible, mientras la climatología lo permita.

Antonio Muñoz, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla "Sevilla volverá a ser un destino urbano pujante, ello nos obliga a realizar políticas nuevas”

La incertidumbre que genera la pandemia obliga a los gestores de Fibes a estar preparados ante cualquier escenario. Los rebrotes han supuesto un frenazo a los indicios esperanzadores que se dejaron entrever a principios de junio. “No obstante, Sevilla volverá a ser un destino urbano pujante, pero ello nos obligará a realizar políticas nuevas”, asume Muñoz. El turista del sector de congresos y eventos (MICE) también será muy auto a la hora de entrar en espacios masificados y ferias comerciales, congresos y convenciones se tendrán que realizar bajo otros parámetros. “El destino que atienda esos requerimientos garantizará su competitividad”, advierte el delegado. Y Sevilla está dispuesta a responder a esas exigencias del mercado de congresos con celeridad, según apunta.

Manuel Macías, director de Sevilla Congress and Convention Bureau "La reputación y la imagen de Sevilla se mantiene en buena posición con respecto a destinos competidores”

Desde Sevilla Congress and Convention Bureau (SCCB), su director mantiene la ilusión y asegura que las expectativas del sector son altas, “pues la imagen y la reputación de Sevilla se mantienen en buena posición con respecto a destinos competidores”, garantiza Manuel Macías.

Antes de los rebrotes de este verano, el Ayuntamiento de Sevilla y el sector privado habían hecho sus deberes par la reactivación turística de la ciudad a través del denominado Plan 8, cuyo primer éxito fue la unión que logró en el sector. Una fortaleza que no debe caer en saco roto. De hecho, en estos momentos se ultima el lanzamiento de nuevas acciones promocionales con ideas nuevas e innovadoras de marketing que ayuden a impulsar el sector turístico. “Guste o no guste, el turismo en general y Fibes en particular serán claves en la recuperación económica de Sevilla”, reitera Muñoz.