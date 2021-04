Nuevo reconocimiento mundial a Sevilla por su impulso al turismo

El lobby mundial de la industria turística ha vuelto a reconocer a Sevilla por su labor en favor de este sector. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha entregado al Ayuntamiento de Sevilla una distinción en el transcurso de la cumbre que acaba de clausurar en Cancún, una cita que en el año 2019 se celebró en Sevilla con la presencia del ex presidente de EEUU Barack Obama.

El premio reconoce la mejor labor mundial aplicada para desarrollar un destino turístico y posicionarlo internacionalmente, así como ser ejemplo de colaboración público privada también para propiciar la recuperación turística tras la pandemia de Covid.

El WTTC, que se fue hace dos años de Sevilla sorprendido por la acogida y el compromiso del gobierno municipal con el turismo, premia directamente a Turismo de Sevilla y Contursa, entes municipales que trabajan para proyectar la imagen de la ciudad y situarla en el mapa del mundo. Y destaca también especialmente la buena colaboración con otras administraciones y con las empresas que se ha materializado en la elaboración de una estrategia, el Plan8 de impulso del turismo, una alianza sin precedentes en la ciudad.

Para Antonio Muñoz, delegado municipal de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, el reconocimiento es una prueba evidente de cómo desde los organismos internacionales, a los touroperadores y al turista de a pie no se han olvidado de Sevilla. "Y también demuestra que no hemos perdido el tiempo durante el confinamiento y que no hemos dejado lugar a la improvisación en esta pandemia, sino que hemos planificado nuestra actuaciones en colaboración con el sector privado", ha comentado en referencia al Plan8.

Antonio Muñoz, delegado de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla "Estoy muy seguro de que la recuperación turística va a llegar a Sevilla antes de lo previsto y la capital va a volver a la senda del crecimiento como destino de referencia"

"Estoy muy seguro de que la recuperación turística va a llegar a Sevilla antes de lo previsto cuando se den las condiciones de seguridad con la vacunación", ha añadido Muñoz, convencido de que la capital va a volver a la senda del crecimiento turístico pronto y que será de nuevo un destino de referencia con un crecimiento sostenible "y quizás haciendo las cosas de otra forma".

Tanto el trabajo de posicionamiento como el Plan8 han sido puestos como ejemplos para otros destinos durante la celebración de la cumbre de Cancún, la primera que sucede a la de Sevilla porque en 2020 se suspendió la cita. En las jornadas de trabajo ha participado un equipo de Contursa-Turismo de Sevilla, cuyo gerente, Antonio Jiménez, recogió el premio de manos de Gloria Guevara, en presencia de Miguel Sanz, director General de Turespaña, y Enrique Ybarra, CEO de la multinacional sevillana City Sightseeing Worldwide.