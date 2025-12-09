Alarma en Sevilla: cada día llegan a Urgencias del Virgen del Rocío más de dos heridos por accidentes de patinete

Más de 3.100 personas han pasado por las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por accidentes con patinetes eléctricos desde 2012, año en que este tipo de vehículo comenzó a popularizarse. Entre las causas más frecuentes figuran caídas, atropellos —especialmente a personas mayores y niños— y colisiones tanto entre patinetes como con automóviles.

A lo largo de estos años, los siniestros no han dejado de aumentar. Tras un crecimiento progresivo en la primera etapa, el número de casos se disparó a partir de 2021, cuando se registraron 430 ingresos. Desde entonces, la cifra prácticamente se ha duplicado, alcanzando en 2024 los 850 accidentados, la mayoría atendidos en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, aunque también en el Hospital Infantil, ambos centros integrados en el SAS.

Mayor causa de accidentes de movilidad

Según un Trabajo Fin de Carrera elaborado por la estudiante de Medicina Pilar Rojo Alonso, los accidentes de patinete se han convertido en la principal causa de entrada en Urgencias por siniestros de movilidad. Los accidentes en bicicleta se han estabilizado tras la expansión del carril bici, los de motocicletas han aumentado ligeramente y los de coche han disminuido.

Por edades, más del 57% de los heridos (casi 1.800 personas) son jóvenes de 18 a 30 años, usuarios habituales del patinete para actividades de ocio. Les siguen los adultos de 31 a 45 años, con más de 700 casos, muchos de ellos usuarios que emplean este medio para desplazarse al trabajo. En cuanto al sexo, el 54% de los atendidos son hombres.

“En Sevilla no hay grandes diferencias estacionales, aunque sí se registran más casos en verano y un ligero descenso en diciembre y enero”, explica Amparo Fernández de Simón, doctora de la Unidad de Urgencias de Traumatología. El doctor Ignacio Pérez Torres, traumatólogo del mismo servicio del Hospital Universitario Virgen del Rocío, detalla que las lesiones más habituales entre los usuarios de patinetes son fracturas en extremidades, además de lesiones faciales y de cirugía maxilofacial y otras más graves, como hemorragias intracraneales. Entre los peatones atropellados destacan las fracturas de cadera en personas mayores.

El estudio concluye que, hasta 2024, el 58% de los casos atendidos fueron leves, el 23% moderados y el 24% graves. Uno de cada diez pacientes tuvo que ser ingresado, con una media de edad de 21 años: el 7% permaneció bajo observación en Urgencias y el 3% requirió hospitalización.