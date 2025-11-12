Todos los cambios en la normativa de patinetes eléctricos a partir de 2026: seguro de responsabilidad civil, multas y registro obligatorio

Los expertos advierten de que los seguros de hogar no suelen ofrecer cobertura ante accidentes de vehículos a motor.

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga la muerte de un hombre a causa de un accidente entre dos patinetes eléctricos el pasado mes de octubre. Ambos vehículos circulaban por la avenida Federico Mayo Gayarre cuando chocaron frontalmente en mitad del carril bici. En uno de los patinetes viajaba el ciudadano senegales M. S., que fue trasladado con lesiones muy graves en la cabeza al Hospital Virgen del Rocío, donde falleció tres días después. En el otro iban dos menores de edad, uno de los cuales resultó herido leve.

Este suceso con consecuencias fatales hace recordar que cada vez es mayor el número de este tipo de vehículos implicados en siniestros de tráfico. Solo en 2024, la Policía Local de Sevilla intervino en medio millar de accidentes con patinetes eléctricos. De hecho, todos los usuarios estarán obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil a partir del 2 de enero de 2026.

¿Qué cubra y cuánto cuesta el seguro para el patinete eléctrico?

Aunque a día de hoy sea recomendable, la Ley de Seguros de Automóviles se ha modificado para obligar a los usuarios de patinetes eléctricos a circular con un seguro de responsabilidad civil a partir de 2026. Esta póliza les brindará coberturade daños frente a terceros y se aplicará para todos los vehículos de movilidad personal, como los uniciclos. Hasta entonces, los conductores de patinetes eléctricos tendrán que responsabilizarse igualmente de los daños físicos o materiales en caso de accidente.

No obstante, "el seguro ya es obligatorio cuando el patinete se emplea para fines comerciales y en algunos municipios", según puntualiza la asesora financiera y de seguros, Núria Sellés (@nuriasr30). En este sentido, se debe atender a la ordenanza municipal de cada ayuntamiento.

Además de la cobertura de responsabilidad civil obligatoria, es posible contratar un seguro que cubra daños materiales, robo, pérdida o asistencia médica", es decir, los daños personales del conductor, si bien todo ello puede incrementar el coste de la póliza: "El seguro de responsabilidad civil costará entre 80 y 90 euros y, un seguro completo, unos 130 euros".

La experta en seguros recuerda asimismo que, por regla general, los seguros del hogar no suelen hacerse cargo de los daños causados en accidentes con patinete eléctrico, puesto que "se trata de un vehículo motorizado".

¿Cuál es la multa por circular con el patinete eléctrico sin seguro?

Con la entrada en vigor de esta norma, el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará a la víctima en los casos en que un patinete eléctrico sin seguro se vea envuelto en un accidente. Después se lo reclamará a su propietario si hubiera negligencia, dolo o manipulación del vehículo.

Mientras tanto, si el conductor del patiente carece de seguro, el perjudicado deberá realizar una reclamación extrajudicial mediante una carta certificada al causante del accidente en que consten los detalles y las responsabilidad del siniestro en el plazo de un año y, de no llegar a un acuerdo amistoso, las víctimas podrán interponer una denuncia. A partir de 2026, circular sin el seguro de responsabilidad civil obligatorio acarreará una sanción de entre 200 y 1.000 euros.

Los patinetes eléctricos deberán registrarse en la DGT

Por otro lado, los vehículos personales ligeros —como así los define la norma— deberán inscribirse en el Registro de Vehículos de la DGT e incluir una etiqueta identificativa con el número de inscripción o una matrícula para garantizar una cobertura en caso de daños materiales o personales. A partir del 1 de enero de 2027 también será obligatorio disponer de certificados de homologación y circulación.

Conforme a la ley, dicho registro público de vehículos personales ligeros debería existir antes del 2 de enero de 2026. Además, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración trabaja en un reglamento específico del seguro obligatorio para este tipo de vehículos.

Normas de circulación de los patinetes eléctricos

La normativa actual equipara los patinetes eléctricos a las bicicletas en cuanto a su circulación: