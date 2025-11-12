Muere un hombre en un accidente entre dos patinetes eléctricos en Sevilla

Un hombre de 49 años murió en un accidente entre dos patinetes eléctricos que chocaron frontalmente en Sevilla. El siniestro ocurrió sobre las nueve menos diez de la noche del 20 de octubre en la avenida Federico Mayo Gayarre. Ambos vehículos de movilidad personal circulaban por el carril bici. En uno de ellos iban dos menores de edad, un chico y una chica, uno de los cuales resultó herido leve. En el otro viajaba un ciudadano senegalés de 49 años, identificado como M. S., que sufrió lesiones muy graves al golpearse la cabeza. Ninguno de los tres implicados en el siniestro llevaba casco.

El senegalés fue trasladado en estado muy grave hasta el Hospital Virgen del Rocío, donde falleció tres días después, la mañana del 23 de octubre. El caso no había trascendido hasta ahora, pues las autoridades no informaron en su día del accidente. La Policía Local de Sevilla realizó un atestado del siniestro, que ya ha sido remitido al juzgado de Instrucción número 13 de la capital andaluza. Este órgano es el que dirige la investigación del siniestro mortal, según indicaron a este periódico fuentes judiciales.

Según las primeras conclusiones de dicha investigación, ambos vehículos chocaron frontalmente en mitad del carril bici. Como consecuencia del impacto, la víctima se dio un fuerte golpe en la cabeza, que le terminaría causando la muerte. Se estima que estos patinetes puedan circular a una velocidad de en torno a los 25 kilómetros por hora, de ahí que el choque de ambos en movimiento pueda producir lesiones graves o, como en este caso, la defunción de uno de los usuarios.

El año pasado, la Policía Local contabilizó 499 accidentes con patinetes eléctricos en los que tuvieron que intervenir agentes del cuerpo. El mes en el que más se produjeron fue abril, con 51, mientras que febrero y marzo fueron los que menos siniestros registraron, con 31 cada uno.