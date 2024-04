El alcalde quita peso al crecimiento del absentismo laboral en Tussam

A José Luis Sanz no le preocupa en exceso el crecimiento del absentismo en Tussam durante 2023 al entender que es menor a la media que existe en el sector empresarial. “He leído la información y no estoy de acuerdo. En el último informe de Data Research en España la media de absentismo en todos los sectores empresariales es del 21%, y en Tussam el absentismo ha crecido un 13%, ocho puntos por debajo de la media. Entonces no comparto en absoluto esta información. Creo que la situación de Tussan está por debajo de la media de los sectores empresariales nacionales”, comentó el alcalde popular ayer en un rueda de prensa para presentar inversiones en Lipasam.

Los trabajadores de Tussam faltaron el año pasado a su puesto de trabajo casi 50.000 días, lo que supone un 8,3% del total. La gran mayoría son conductores. Este es uno de los datos más destacados que aparecen en un informe de gestión en el que se apunta que, superada la pandemia que dificultó el análisis de los datos desde 2020, el global del año pasado se cerró con el incremento del absentismo en casi un punto (0,94%) respecto al anterior. La empresa municipal de transportes entiende que ese incremento, que afecta con carácter general a todas las empresas de ámbito nacional, obedece a distintos factores.

Entre otros, el alargamiento de los procesos de incapacidad temporal que se produce con ocasión de la situación actual del sistema sanitario nacional y la desconexión con la empresa que se produce en muchos procesos de incapacidad temporal con la nueva regulación que suprime la obligación del trabajador de la presentación de la documentación. Añade que también influye la nueva regulación, que establece la prórroga automática de la situación de incapacidad temporal al llegar a los 365 sin alta médica.

La empresa municipal recuerda que efectúa un control y seguimiento del absentismo basado en distintas líneas de actuación como la valoración del absentismo global y coste por partidas, y medidas preventivas, asistenciales y económicas.