El alcalde plantea derribar edificios en las Tres Mil para "acabar con los guetos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, planteó este jueves derribar edificios en las Tres Mil Viviendas y crear más zonas verdes, como medida para regenerar el barrio a medio plazo. Sanz avanzó este proyecto por la mañana en una entrevista en la COPE y se refirió de nuevo al mismo por la tarde en la reunión que mantuvo con el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en la que ambos analizaron la situación del Polígono Sur tras los tiroteos con armas de guerra del pasado sábado.

"Soy partidario de cambiar políticas urbanísticas que nos permitan destruir esos guetos en los que se han convertido algunos barrios. Eso conlleva tirar algunos bloques que todos sabemos que están vacíos, y el objetivo es regenerar esos espacios y recuperar zonas verdes", apuntó el regidor, que avanzó que ha pedido ya una reunión con la consejera de Fomento para tratar este asunto. La titularidad de las viviendas del Polígono Sur es de la Junta, en concreto de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

Tras el encuentro con Toscano, Sanz se mostró mucho más comedido que en los últimos días, felicitó a la Policía Nacional por el trabajo que hizo este miércoles en el barrio y por el que lleva haciendo todo el año, y no quiso entrar en polémicas. Dijo que no reclamó la falta de policías nacionales porque "no era el momento" y destacó la "unidad y el convencimiento de que todos tenemos que hacer nuestra tarea para que los vecinos que viven en las Tres Mil Viviendas, sevillanos de bien, lleven una vida normal".

"Hemos puesto sobre la mesa los muchos problemas que tiene las Tres Mil Viviendas, que ahora sí es de seguridad pero en el que confluyen otros problemas. Políticas sociales, planes de empleo y criterios urbanísticos que hay que cambiar de una vez porque muchas veces hemos convertido estos barrios en auténticos guetos, lo que es contraproducente", indicó el alcalde, que garantizó que los servicios municipales se van a seguir prestando en el barrio. Sí habrá que pedir el refuerzo de la Policía Nacional a determinadas horas y lugares.

"Hoy no hemos hecho propuestas concretas. Nos hemos comprometido a seguir poniendo de nuestra parte para mejorar la calidad de vida de los sevillanos, aplicando políticas sociales, articulando planes de empleo, metiéndonos en los colegios para afrontar el problema desde el origen y cambiando una serie de criterios o políticas urbanísticas".

El subdelegado del Gobierno también tendió la mano al alcalde y, aunque admitió las diferencias, también expuso que son más "los puntos de encuentro que los de desencuentro" entre ambas administraciones. Toscano aportó una serie de estadísticas, pues "el objeto fundamental de la reunión era que el alcalde quería conocer qué actuaciones en materia de seguridad había hecho el Gobierno de España en el Polígono Sur".

Desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2024, en esta zona se han realizado un 60% más de registros que en el mismo periodo del año anterior, un 15% más de detenciones, se ha duplicado la cantidad de marihuana aprehendida y casi se ha triplicado la de cocaína. "El trabajo en el Polígono Sur no ha empezado ahora, viene de años anteriores. Y vamos a seguir. Le mando un mensaje a los vecinos de bien, que no merecen que se les criminalice. El Gobierno va a seguir trabajando por su seguridad. Estamos allí, la operación de ayer es bastante significativa".

Toscano pidió al alcalde que se incrementen los controles de tráfico, las inmovilizaciones de vehículos y las pruebas de alcoholemia y drogas, que son competencias de la Policía Local. "He visto una muy buena predisposición por parte del alcalde. Me consta que ya se hacen y se van a seguir realizando en el futuro. Esto facilitará las labores de la Policía Nacional. Todas las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo en otros ámbitos para evitar que se repitan situaciones como las del pasado sábado", dijo el subdelegado. Sobre el proyecto de derribar bloques, el subdelegado admitió que no lo conoce en profundidad y que no se pronunciará por el momento al no ser una materia de su competencia.

Quien sí detalló algo más esta idea de demoler edificios fue el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, que también estuvo presente en la reunión. Bretón indicó que fue una propuesta suya, una de las primeras que hizo al llegar al cargo hace cinco años, y que quiere que sea el alcalde quien la lidere, pues puede hacer más fuerza ante AVRA, la titular de los bloques. El proyecto se desarrollaría en principio en la zona de las 624 viviendas de Martínez Montañés, que se conoce popularmente como Las Vegas.

"Hay cinco bloques vacíos, y hay un consenso vecinal de que es preferible tirarlos ante la posibilidad de que haya una tentación en el futuro, no presente, de cualquier tipo de autoridad de meter allí a más gente que venga de la exclusión social de Sevilla o de la provincia. Uno de los errores originales del Polígono Sur fue meter en una extensión tan grande (son 144 hectáreas) una población procedente de infraviviendas y chabolas, lo que ha creado una situación muy compleja como la que actualmente vivimos", indicó Bretón.

Para el comisionado, "hay que ir regenerando" la zona de Las Vegas. Y eso pasa por vaciarla. "Hay varios bloques en los que el 80% está lleno de plantaciones de marihuana y el 20% son familias normalizadas. A esas familias habrá que buscarles lógicamente un sitio en otra zona del barrio o fuera del mismo, y hacer una política a medio y largo plazo para regenerar esa zona. Mi propuesta es rehabilitar el bloque más alto de las barriada de las 800 y meter a la gente de Las Vegas ahí y rehabilitar todo lo que va desde la factoría cultural hasta el parque de los bomberos".

Bretón se mostró satisfecho por el compromiso del subdelegado de reforzar la seguridad y de seguir actuando en el control de armas y la lucha contra la droga y en concreto las plantaciones de marihuana, así como por el del alcalde de mantener los servicios municipales, "porque hay que dar una respuesta y estar al lado de los ciudadanos normalizados, que en el Polígono Sur son el 95% y no podemos dejarnos arrastrar por ese 5% que genera toda la actividad ilícita y los problemas que ello conlleva". Precisamente ayer el Ayuntamiento hizo una batida de limpieza en la zona, donde se había acumulado una gran cantidad de basura en las últimas semanas.