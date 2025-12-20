El alcalde de Sevilla inaugura la rotulación del Parque Enriqueta Vila Vilar por su trayectoria como americanista

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado hoy la rotulación del Parque Enriqueta Vila Vilar, situado junto al colegio Santa Joaquina de Vedruna, en el Distrito Nervión, en un acto de reconocimiento a una de las figuras intelectuales más destacadas de la ciudad y referente internacional en la Historia de América. Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que “hoy Sevilla es una ciudad mejor porque uno de sus espacios públicos llevará para siempre el nombre de una de sus vecinas más brillantes, la doctora en Historia de América Enriqueta Vila Vilar”. Con esta denominación, ha señalado, “Sevilla une su larga historia con su rico pasado americanista y rinde homenaje a una de las personas que mejor ha sabido explicar la historia de Sevilla y de América”.

José Luis Sanz ha destacado la trayectoria académica de Enriqueta Vila Vilar, a la que ha definido como “maestra en mayúsculas y una de las grandes eminencias en el mundo de la Historia de América”. “Decir Enriqueta Vila Vilar es hablar de fiabilidad, análisis crítico, ciencia y rigor, valores que han marcado toda su obra investigadora y docente”, ha afirmado.

El alcalde José Luis Sanz junto a Enriqueta Vilar Vilar

El alcalde ha recordado también el profundo vínculo vital y emocional de la historiadora con Sevilla. Nacida en 1935 en la calle Zaragoza, pasó su infancia en el entorno del Prado de San Sebastián y, desde 1963, ha residido en Nervión, barrio en el que vive desde hace casi seis décadas y junto al cual hoy se ubica este parque que lleva su nombre. “Es una mujer profundamente sevillana, que ha dedicado toda su vida a sus grandes pasiones: Sevilla, la historia, América y su familia”, ha señalado.

"América no se entiende sin Sevilla"

En su intervención, Sanz ha puesto en valor el pensamiento americanista de Vila Vilar, recordando sus propias palabras: “América no se entiende sin España, sin Andalucía y, muy especialmente, sin Sevilla, del mismo modo que Sevilla no se entiende sin Andalucía, España y América”. En este sentido, ha enmarcado este homenaje en la vocación histórica de la ciudad como puente entre Europa y América, desde la Exposición Iberoamericana de 1929 hasta el próximo Centenario.

El alcalde ha recordado también su compromiso público y su vocación de servicio, que la llevaron a ser concejal del Ayuntamiento de Sevilla entre 1987 y 1995 y delegada de Cultura entre 1991 y 1995. Asimismo, ha destacado su carácter pionero y su amplia labor institucional, tanto en entidades sevillanas como nacionales e internacionales, así como los numerosos reconocimientos recibidos, entre ellos las Medallas de Oro de Andalucía, de la provincia de Sevilla y de la ciudad de Sevilla.

“Enriqueta, como todas las grandes personas, siempre ha estado alejada de vanidades y no quería que se le quitara el nombre a nadie para ponérselo a una calle”, ha explicado Sanz. “Por eso, hoy tu ciudad da un paso más y te rinde homenaje en este parque, junto al que has vivido durante las últimas seis décadas”.

El alcalde ha concluido afirmando que “Sevilla te da las gracias poniéndole tu nombre a uno de sus parques, porque esta ciudad está muy orgullosa de ti, de la mayor americanista sevillana, de la historiadora que ha contado nuestro rico pasado al mundo entero”.