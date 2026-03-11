El alcalde de Sevilla reitera que "no se va a perder ni un empleo público" con la externalización de la limpieza de los colegios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este miércoles una reunión con el comité de empresa y los representantes sindicales del Ayuntamiento de Sevilla para abordar la situación actual y trasladar un mensaje de tranquilidad y compromiso con los trabajadores municipales.

Tras el encuentro, Sanz ha ha subrayado que el gobierno municipal mantendrá “siempre la mano tendida al diálogo con los representantes de los trabajadores”. Asimismo, ha trasladado con claridad que “no se va a perder ni un solo empleo público”. El regidor ha incidido en la firme defensa del empleo público por parte del Ayuntamiento.

El alcalde también ha asegurado que el Consistorio “pondrá encima de la mesa todos los instrumentos necesarios para que la decisión que se ha tomado no perjudique a nadie”.

Los sindicatos han valorado este cambio de postura por parte del gobierno local, aunque mantienen el calendario de protestas previsto. El próximo lunes 16 de marzo habrá otra reunión.

En este sentido, el comité de empresa ha convocado para mañana jueves una asamblea a la que está llamada la plantilla municipal de limpieza, con el fin de informar a los trabajadores del encuentro mantenido con el alcalde.