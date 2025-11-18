Alertan de la detección de 15 brotes de sarna en residencias de mayores de Sevilla

El usuario de una residencia de mayores, en un interior, en una imagen de archivo.

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha reclamado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía la puesta en marcha de una "investigación exhaustiva" que permita esclarecer las causas del incremento de brotes de sarna en residencias de mayores, que suman 56 hasta el pasado 2 de noviembre.

Aunque el repunte afecta al conjunto de la comunidad autónoma, la FOAM subraya la especial incidencia en Sevilla, que registra 15 brotes, situándose como la segunda provincia andaluza más afectada. Sólo la supera Málaga, con 21.

Los datos, facilitados a la Federación por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica tras una solicitud por el portal de transparencia, confirman que Sevilla se consolida este año como uno de los territorios más impactados por la proliferación de brotes.

La FOAM expresa su preocupación porque, según sus datos, 2025 es ya el segundo año con mayor número de brotes desde que se contabilizan estos registros, únicamente por detrás de 2024, cuando se cerró el ejercicio con 67 episodios en residencias andaluzas.

En el desglose provincial, y tras Málaga (21) y Sevilla (15), se sitúan Almería (7), Cádiz (5), Jaén (4), Huelva (3), Córdoba (1) y Granada, que no ha registrado ningún brote este año.

La Federación reclama a la Junta la realización de un análisis comparado con otras comunidades autónomas para identificar posibles buenas prácticas en materia de prevención y control de infecciones en centros residenciales. Asimismo, insta a la administración a llevar a cabo una evaluación de los recursos actualmente disponibles y su eficacia frente a este tipo de brotes.

Entre sus peticiones también figura una revisión y actualización de los protocolos de actuación, así como la publicación de un informe detallado que especifique las medidas que se adoptarán para frenar esta tendencia creciente.

La FOAM urge igualmente a "garantizar la transparencia", mediante la publicación proactiva y periódica de datos sobre brotes e incidencias sanitarias en residencias de mayores.

"Algo está fallando en las residencias de mayores. No somos expertos en epidemiología ni en salud pública, por lo que no podemos determinar las causas concretas de este incremento tan significativo. Sin embargo, como representantes de los mayores, tenemos la obligación de alertar sobre esta situación y exigir respuestas", señala la Federación en su comunicado.