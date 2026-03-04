BARRIOS
Patrullas vecinales en El Cerezo frente a los gorrillas

Un almuerzo a beneficio de Ayuda a la infancia

De izquierda a derecha, Carlos Navarro Antolín, José María Garzón, Mariluz Sainz Ruiz-Mateos, Irene Aguilar Sainz y Rafael Aguilar.
De izquierda a derecha, Carlos Navarro Antolín, José María Garzón, Mariluz Sainz Ruiz-Mateos, Irene Aguilar Sainz y Rafael Aguilar. / M. G.
R. D.

04 de marzo 2026 - 21:41

El empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, José María Garzón, participó este miércoles en un almuerzo a beneficio de la Asociación Beatriz Aguilar, Ayuda a la Infancia. Fue presentado por Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla. En la imagen, el empresario invitado con Rafael Aguilar, Mariluz Sainz Ruiz-Mateos e Irene Aguilar Sainz. Garzón, que mostró su reconocimiento a la labor de Pagés, con más de 90 años en la gestión de la plaza, recalcó su objetivo de potenciar al abonado, al que se ofrecen ventajas y medidas para fomentar su fidelidad.

También te puede interesar

Lo último

stats