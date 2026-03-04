Un almuerzo a beneficio de Ayuda a la infancia

El empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, José María Garzón, participó este miércoles en un almuerzo a beneficio de la Asociación Beatriz Aguilar, Ayuda a la Infancia. Fue presentado por Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla. En la imagen, el empresario invitado con Rafael Aguilar, Mariluz Sainz Ruiz-Mateos e Irene Aguilar Sainz. Garzón, que mostró su reconocimiento a la labor de Pagés, con más de 90 años en la gestión de la plaza, recalcó su objetivo de potenciar al abonado, al que se ofrecen ventajas y medidas para fomentar su fidelidad.