El programa de alojamiento compartido de la UPO, ejemplo de convivencia y solidaridad

Cursar estudios universitarios te brinda la oportunidad de adquirir conocimientos académicos pero también experiencias que pueden marcar tu vida. Y si decides formar parte de programas solidarios de voluntariado, esas vivencias se convierten en compañeras para siempre, y más en estos momentos tan intensos y complicados que estamos viviendo.

Las personas que forman parte del programa de alojamiento compartido de la Universidad Pablo de Olavide, ‘Universitari@s Solidari@s’, son un claro ejemplo de cooperación y convivencia. Se trata de un servicio que ofrece a los estudiantes de la UPO alojamiento gratuito, a lo largo del curso académico, en viviendas de personas con algún tipo de necesidad, ya sean personas mayores, con discapacidad o familias monoparentales.

A pesar del confinamiento decretado por la COVID-19, este programa de la UPO sigue vigente aportando un valioso beneficio social tanto a estudiantes como a las familias de acogida. Este es el caso de Jonny, un estudiante que convive desde hace cinco años en Montequinto con Juan, una persona con movilidad reducida. “Estamos pasando bastante bien esta situación, jugamos al ajedrez, estudiamos juntos inglés y realizamos nuestras tareas particulares, pero sobre todo charlamos y reímos mucho, no nos da tiempo a aburrirnos”, explica Jonny, estudiante del Grado en Análisis Económico. Juan, por su parte, considera que esta experiencia no es solo una convivencia, pues para él este estudiante de la UPO ha entrado a formar parte de su familia. “La vida con Jonny es como la de cualquier familia de dos personas que se lleven bien. Unas veces es más tranquila y otras es más difícil, pero siempre prevalece el cariño que se ha ido creando entre nosotros. He tenido una enorme suerte”, afirma.

A través de este programa, coordinado en la UPO por la Oficina de Voluntariado y Solidaridad del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, el estudiante tiene alojamiento gratuito a cambio de colaborar en pequeñas tareas domésticas, y a la familia se le abona la cantidad de 80 euros mensuales por los gastos que pudieran derivarse de la convivencia (luz, agua, calefacción), gracias a la subvención de la actual Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la cuestión económica no es la razón por la que ambas partes se deciden a formar parte del programa. Otra de las parejas que sigue conviviendo en la actualidad es la formada por una señora de más de 80 años, que reside en el municipio sevillano de Salteras, y una estudiante procedente de Ecuador, que, además de realizar sus tareas universitarias, ayuda a su compañera a fabricar mascarillas para familiares, amistades y vecindario. “Para las dos, poder vivir esta situación juntas hace que enfrentemos cada mañana con más alegría e ilusión”, afirman las dos mujeres.

Otra pareja formada en este curso, pero que finalizó su convivencia días antes de que se decretara el estado de alarma, es la compuesta por Belén, una señora de casi 90 años, y Rocío, una estudiante del Grado en Educación Social que ha encontrado en su compañera una “abuela coraje”. “He aprendido que la edad no tiene nada que ver con la vitalidad, me llevo muchísimo cariño, alegría, esperanza, y sobre todo he empezado a valorar aún más las cosas que me rodean”, asegura Rocío, quien afirma que este programa, más que un servicio o recurso es “una gran oportunidad que le ha brindado la vida”.

La Universidad Pablo de Olavide apuesta por este programa desde el año 2005, y hasta la fecha han participado en él más de 100 estudiantes. “El largo recorrido demuestra su gran valor. Es un programa artesanal desarrollado con mucho mimo por las técnicas de voluntariado de la UPO. Cada encuentro residencial se prepara y adecua a las personas implicadas de forma que la ayuda solidaria entre ellas logra experiencias y vivencias que les hacen crecer como personas, evitando el aislamiento y la soledad”, afirma Elodia Hernández León, vicerrectora de Cultura y Compromiso Social, quien añade que “en un momento de crisis y emergencia sanitaria, como el que estamos transitando, es cuando se muestra la importancia de programas solidarios como éste que logran quebrar la vulnerabilidad en la que se encuentran algunas personas. Mi reconocimiento al equipo que desarrolla y mantiene estas estructuras solidarias haciendo muy real el compromiso social de nuestra universidad”.

La Universidad Pablo de Olavide convoca el duodécimo concurso UPOemprende edición íntegramente online

El certamen, que contempla nueve categorías de premios, cuenta con una dotación económica que asciende a 18.500 euros

Como novedad, este año se han incluido la categoría Reto UPO-diseña y la categoría de Innovación social en tiempos de crisis

La Universidad Pablo de Olavide ha publicado la convocatoria para poder participar en la XII edición del Concurso UPOemprende, una iniciativa dirigida a todos los miembros de su comunidad universitaria con espíritu emprendedor y que cuenten con una idea de negocio o proyecto empresarial innovador así como, a estudiantes del último curso de bachillerato o ciclos formativos de la provincia de Sevilla.

Debido a la situación de excepcionalidad creada por el Covid19 esta edición del concurso se desarrollará íntegramente en formato online y la universidad facilitará a los participantes las herramientas telemáticas y de comunicación necesarias para la presentación y defensa de los proyectos.

Promovida desde el Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Tecnología de la UPO, esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de compromiso y transformación social del IV Plan Estratégico (UPOProyecta) con el que la universidad quiere convertirse en un referente del emprendimiento universitario. El concurso UPOemprende está gestionado por el Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Dos Hermanas, a través de su Delegación de Promoción Económica e Innovación.

El objetivo del concurso, dirigido especialmente a todos los UPOemprendedores, es promover y apoyar las ideas de negocio empresariales de la comunidad universitaria, impulsando la formación de equipos multidisciplinares y la constitución de empresas innovadoras basadas en el conocimiento universitario y resultados de investigación desarrollados en la UPO.

En esta duodécima edición se establecen nueve categorías de premios: la categoría Mejor Idea de negocio, para las iniciativas empresariales en fase semilla; Mejor Proyecto Empresarial, para la iniciativa que cuente con el mejor plan de empresa; Mejor Spin-off, para propuestas basadas en la explotación de resultados de investigación generados en la UPO; Mejor Proyecto Biotech, para la mejor iniciativa empresarial basada en aplicaciones biotecnológicas; Emprendevirus, que incentiva la generación de ideas de negocio entre alumnos matriculados en primer y segundo curso de grado; y Academia, que distinguirá a la mejor idea o proyecto surgido a partir de un Trabajo Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de Máster (TFM). Asimismo, se incluye la categoría Innova-Joven, que premiará la mejor idea de negocio de estudiantes de Bachillerato o Ciclos Formativos de la provincia de Sevilla, con fines de captación de futuros estudiantes de la UPO.

Como novedad, este año se incorpora la categoría de Innovación Social en tiempos de crisis, que premiará la mejor idea o proyecto empresarial en el ámbito de la innovación social que dé respuesta a los retos surgidos a raíz de la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid19. Además, en esta edición, se incluye otra nueva categoría, el Reto UPO-Diseña, que pretende buscar entre los miembros de la comunidad universitaria al diseñador o diseñadora del trofeo que se entregará como galardón en todas las categorías. Para ello, el trofeo diseñado deberá cumplir unos requisitos concretos establecidos en las bases del concurso y poder ser impreso en 3D.

La cuantía total de los premios otorgados en esta edición asciende a 18.500 euros, siendo las categorías Mejor Proyecto Empresarial, Mejor Spin-off, Mejor Proyecto Biotech e Innovación Social en tiempos de crisis premiadas con 2.500 euros cada una; las categorías Mejor Idea de Negocio, Academia y el reto UPOdiseña con 1.500 euros; y por su parte las categorías Emprendevirus e Innova-Joven, con dos premios cada una de ellas de 1.000 euros y 500 euros.

Se establecen además dos posibles menciones accésit para aquellos proyectos que no hayan sido premiados en ninguna de las categorías anteriores: una mención del Ayuntamiento de Dos Hermanas, dotada con 1.000 euros y una tablet; y una segunda mención accésit del Programa Minerva, promovido por la Junta de Andalucía y Vodafone, y dotada con una tablet.

El plazo de inscripción de ideas y proyectos finalizará el 15 de junio para las categorías Idea de negocio, Proyecto Empresarial, Spin-off, Biotech, Emprendevirus, Academia, Innovación Social en tiempos de crisis e Innova Joven. Por su parte, los participantes en el reto UPOdiseña tienen hasta el 29 de mayo para enviar las propuestas de diseño.

Por otro lado, los participantes de este certamen cuentan con la posibilidad de cursar una acción formativa previa, totalmente on-line, en materia de emprendimiento, impartida gratuitamente desde Andalucía Emprende por el técnico del CADE-UPO, José María Prieto y por las técnicas del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Fundación UPO, Lourdes Moya y Rosario Rodríguez. Este plan formativo, que tendrá una duración de 8 horas lectivas a lo largo de cuatro sesiones, abordará las herramientas necesarias para innovar, como hacer un plan de negocio, las estrategias de marketing digital o cómo presentar el proyecto ante un jurado.

El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar el 30 de junio de 2020. Para participar en la XII edición del Concurso UPOemprende se debe enviar el formulario de inscripción a través de la web de Fundación antes del 15 de junio, a través del siguiente enlace: inscripción al XII Concurso UPOemprende o escribiendo al email empleaemprende@fundacion.upo.es.

El calentamiento global aumentará la prevalencia de patógenos en los suelos de todo el mundo

Un estudio liderado por la UPO ha permitido elaborar el primer atlas mundial de patógenos identificando cuáles son las regiones de la de la tierra con mayor proporción de patógenos de plantas en sus suelos

La investigación, publicada en la revista Nature Climate Change, demuestra que la abundancia de estos patógenos aumentará con el cambio global, lo que podría afectar nuestra capacidad para producir alimentos en el futuro

Un estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Climate Change y liderado desde el Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico de la Universidad Pablo de Olavide proporciona evidencias experimentales y observacionales de que el calentamiento global aumentará la proporción de hongos patógenos de plantas en los suelos de todo el mundo. La investigación, que avanza en la identificación, distribución y evolución de estos patógenos a través del primer atlas mundial sobre esta materia, podrá predecir mejor cuáles son y serán aquellas regiones de la tierra más vulnerables a plagas microbiológicas en un futuro cercano. El estudio contribuye, por tanto, a entender cómo el cambio climático afectará a la producción de alimentos y a la subsistencia de un gran número de personas en todo el mundo.

Una cucharada de suelo contiene millones de microbios y la mayoría de ellos son beneficiosos para los seres humanos: regulan el clima de la tierra, generan la fertilidad de los suelos y ayudan a producir los alimentos que consumimos. Otros, sin embargo, son capaces de devastar regiones enteras de campos de cultivos, llevando a importantes crisis económicas y de hambruna. “Los recientes acontecimientos globales han recordado a la humanidad que esta inmensa mayoría de microbios pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Por ello, es fundamental que sepamos quienes son estos microbios y qué funciones cumplen, de forma que podamos mantener nuestra calidad de vida en el futuro”, explica Manuel Delgado Baquerizo, autor principal del artículo y líder del Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico de la UPO.

El estudio, en el que ha participado un equipo internacional de investigación, pone cara a los hongos patógenos de plantas más comunes en suelos de todo el mundo y sugiere que nuestros suelos son un reservorio importante de este tipo de patógenos a escala global. Esta investigación también identifica las principales regiones de la tierra donde se encuentran los suelos con mayor proporción de patógenos de plantas a día de hoy, pero también donde estarán las zonas con más patógenos en un futuro cercano. Estos resultados abren la puerta a predecir mejor aquellas regiones de la tierra que son y serán más vulnerables a plagas microbiológicas en un futuro cercano.

“El calentamiento global ya está aquí y ha llegado para quedarse. Por ello, es fundamental que aprendamos a predecir cómo los microbios del suelo que controlan nuestra capacidad de producir alimentos responderán al cambio climático, sobre todo si queremos alimentar a la creciente población mundial”, destaca Manuel Delgado-Baquerizo, quien añade que el estudio demuestra “en experimentos de campo y en muestreos globales, que el incremento de temperatura esta positivamente asociado a una mayor proporción de patógenos de plantas en suelos de todo el mundo”.

Para llevar a cabo este estudio, los investigadores realizaron un muestreo global de suelo incluyendo 235 localizaciones de la tierra de seis continentes y 18 países, que van desde zonas desérticas a bosques tropicales. Además, usaron un experimento de cambio climático que fue instalado y ha sido mantenido durante la última década por el laboratorio del profesor Fernando T. Maestre, de la Universidad de Alicante. Los investigadores secuenciaron el ADN de estos suelos para investigar la asociación entre la proporción de patógenos del suelo y los incrementos de temperatura a escala global. Usando esta información, generaron el primer atlas global mostrando la distribución actual y futura de patógenos de plantas asociados con suelos de todo el mundo.

Este estudio contribuye al avance del conocimiento sobre el papel de los organismos del suelo en ecosistemas terrestres a escala global, que es uno de los objetivos fundamentales del Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico de la UPO. La nueva investigación identifica zonas de Asia, África, Australia y América con una gran proporción de patógenos de plantas en sus suelos. Estas regiones corresponden a zonas cálidas, áridas y tropicales. “Nuestro atlas de patógenos identifica los puntos calientes de la tierra que contienen mayor proporción de patógenos de plantas en sus suelos, y nos avisa de que el calentamiento global va a aumentar la proporción de estos importantes organismos a escala global”, explica Delgado-Baquerizo, quien advierte de que “tenemos que estar preparados para enfrentarnos a futuras crisis asociadas con el incremento de los patógenos de plantas, ya que esto podría limitar nuestra capacidad de producir comida bajo condiciones de cambio global”.