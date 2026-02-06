El Ayuntamiento de Sevilla espera que el Estado ceda tres parcelas para ampliar la Feria con 220 casetas

La Junta de Gobierno Local de Sevilla ha aprobado este viernes solicitar formalmente al Gobierno central la cesión directa y sin coste de tres parcelas de titularidad estatal ubicadas en el plan parcial Los Gordales, que actualmente forman parte del recinto donde se celebra la Feria de Abril. La petición busca obtener la transmisión completa de la titularidad de estos terrenos para dotar de seguridad jurídica al uso del espacio y permitir su ampliación. La Feria ganará 220 casetas y cuatro calles.

Esta decisión culmina un procedimiento administrativo que se inició en abril de 2024, cuando el Consistorio hispalense presentó por primera vez la solicitud de cesión ante la Delegación Especial de Economía y Hacienda. Durante los últimos meses, ambas administraciones han mantenido un intercambio continuado de documentación, resolviendo todos los requerimientos formulados por el organismo estatal. El acuerdo adoptado responde al último de estos requerimientos, que exigía contar con una aprobación formal del órgano municipal competente para continuar con la tramitación.

El Ayuntamiento de Sevilla viene utilizando estas superficies desde hace años para la celebración anual de la Feria, aunque hasta ahora carecía de la titularidad jurídica sobre las mismas. La cesión resulta imprescindible para desarrollar el proyecto de ampliación del Real de la Feria, cuya encomienda de gestión ya tiene aprobada la Gerencia Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente.

Tramitación administrativa según la legislación vigente

El procedimiento se ha desarrollado conforme a la normativa aplicable a este tipo de cesiones patrimoniales entre administraciones públicas. Entre los documentos aportados por el Ayuntamiento figura un informe detallado sobre el proyecto de reordenación del recinto ferial, que fue remitido para aclarar las dudas planteadas por la Administración General del Estado respecto a los usos previstos para las parcelas.

La competencia para aprobar esta solicitud recae en la Junta de Gobierno Local, según establece la legislación sobre municipios de gran población en materia patrimonial. Este órgano tiene atribuidas las facultades para la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial en ciudades como Sevilla.

Objetivos de la cesión de las fincas estatales

La obtención de la titularidad de estos suelos persigue varios objetivos estratégicos para la ciudad. En primer lugar, pretende garantizar la seguridad jurídica del uso del recinto ferial, eliminando la situación de precariedad derivada de utilizar terrenos sin contar con su propiedad formal. Además, la cesión permitirá ejecutar el proyecto de reordenación y ampliación de la Feria de Abril con todas las garantías legales necesarias.

Las tres fincas solicitadas pertenecen a Patrimonio del Estado y tienen naturaleza patrimonial, no demanial, lo que facilita su transmisión a otra administración pública. La coordinación entre el Consistorio y la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Sevilla ha sido clave para avanzar en este proceso, que ahora aguarda la resolución definitiva por parte de los órganos competentes del Gobierno central.