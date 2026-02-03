Emasesa y Urbanismo litigan por las obras de peatonalización de Asunción

Un litigio que continuará en los juzgados. La Gerencia de Urbanismo ha sido condenada a abonar a la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) un total de 263.733 euros, además de los intereses de demora y las costas procesales, por el incumplimiento de un convenio de colaboración firmado en el 2009 para la ejecución de la peatonalización de la calle Asunción, entre otras obras de reurbanización en el barrio de Los Remedios,

Así lo establece una sentencia dictada el pasado 8 de enero por el Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla en la que se estima íntegramente el recurso presentado por Emasesa frente a la inactividad de Urbanismo en el pago de una deuda derivada de ese convenio. El origen del conflicto se remonta al 27 de julio de 2009, fecha en la que ambas entidades suscribieron un acuerdo para ejecutar de forma coordinada las obras de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de Asunción, junto con la reurbanización de varias vías del entorno, entre las que se encuentran el Pasaje Virgen de Consolación, Virgen de Regla, Virgen de la Victoria, Virgen de Loreto y Virgen de la Fuensanta.

El juez acredita que la ampliación de la reurbanización fue solicitada por Urbanismo

Según el convenio al que tuvo acceso este periódico, Emasesa se comprometía a licitar, adjudicar y dirigir las obras, mientras que Urbanismo asumía la financiación íntegra, con un presupuesto inicial de 2.114.751 euros distribuido en dos anualidades. No obstante, durante la ejecución de los trabajos, la propia Gerencia solicitó la ampliación de las actuaciones, incorporando nuevas obras no previstas inicialmente, lo que elevó el coste total hasta los 2.378.485 euros. Entre estas actuaciones adicionales figuraban la sustitución de redes, la instalación de cubetos para contenedores soterrados, canalizaciones eléctricas definidas por Endesa y la reurbanización completa del tramo del Pasaje Virgen de la Consolación entre Asunción y la avenida de la República Argentina. Los tribunales consideran probado que dichas obras se ejecutaron a instancia expresa de Urbanismo, aprovechando la simultaneidad con otras intervenciones ya en marcha.

Tras el pago por compensación de la mayor parte del importe convenido, quedó pendiente la cantidad ahora reclamada, que Urbanismo se negó a abonar al considerar que no existía incumplimiento del acuerdo. Sin embargo, la sentencia rechaza esta tesis y subraya que no se ha cuestionado ni la correcta ejecución de las obras ni el importe final de las mismas, limitándose el conflicto a la falta de pago. El fallo judicial declara acreditado que la ampliación de las obras, aun no estando prevista inicialmente, fue solicitada por la administración y, por tanto, debe ser asumida económicamente por esta, condenando a Urbanismo al abono de la cantidad reclamada, los intereses moratorios correspondientes y las costas del procedimiento.

El organismo autónomo acuerda apelar el fallo dictado hace menos de un mes

Tras la notificación de la sentencia, los servicios jurídicos municipales informaron de la posibilidad de interponer recurso de apelación, si bien el expediente fue elevado a la comisión ejecutiva de Urbanismo para su conocimiento y resolución definitiva. Finalmente, consta diligencia administrativa acreditando que el expediente se encuentra completo para su ejecución. La Gerencia ha acordado la interposición de un recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juzgado.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla en 2011 incluye una previsión de futuras reurbanizaciones y peatonalizaciones. Una de ellas es el segundo tramo de Asunción, hasta la Feria. Se busca que la arteria principal de Los Remedios quede sin tráfico al completo. La última novedad en la calle fue a finales del año pasado con la eliminación del carril bici ante las quejas de vecinos y comerciantes.