Un análisis meteorológico apunta a incertidumbre del tiempo en Sevilla para Semana Santa: “Podría haber algún tipo de perturbación”

A 16 días para el Viernes de Dolores y a 18 para el Domingo de Ramos, la mirada de cofrades y devotos comienza a girar, un año más, hacia el cielo. En este contexto, el análisis del experto Antonio Delgado, conocido por ser una fuente habitual para muchas hermandades cuando se acerca la Semana Santa y hay riesgo de precipitaciones, se vuelve un termómetro de referencia. Desde Estados Unidos, donde reside, Delgado ha compartido su primer informe detallado de la campaña, basado en las salidas de los modelos GFS, ECMWF (Europeo) y CFS, y en el que lanza un mensaje claro: "De momento, estabilidad durante la próxima semana y ausencia de precipitaciones, y luego después, pues, muchísima incertidumbre".

Delgado insiste en la prudencia como premisa fundamental. "Lo primero que hay que decir es que todavía no hay predicciones para Semana Santa. Estamos a más de dos semanas", recalcó en su análisis publicado hoy, 11 de marzo. A continuación, desglosa la evolución meteorológica prevista en tres tramos fundamentales, basándose en los datos actuales.

Estabilidad y ausencia de lluvias hasta el 18 de marzo

Según los modelos manejados por Delgado, el panorama para los próximos días será mayoritariamente estable. Tras analizar el diagrama de medias del modelo GFS, el experto señala que las temperaturas experimentarán un ascenso, lo que se traduce en "estabilidad, bastante sol, aumento de temperaturas". La clave positiva para los próximos días es que "no hay precipitaciones de ningún tipo, hasta quizás el 18" (miércoles de la semana que viene).

En la misma línea se pronuncia el modelo europeo (ECMWF). "Se ve algo parecido también. Casi ausencia de precipitaciones hasta el miércoles 18. Temperaturas que suben hasta el viernes, luego vuelven a bajar y luego vuelven a subir. Días casi sin nubes, sobre todo el domingo y el lunes", detalla. Así pues, el escenario para la semana entrante será de cielos despejados y ambiente soleado, con un fin de semana algo más nuboso pero sin precipitaciones.

Posible inestabilidad a partir de la la Semana de Pasión

Para el periodo comprendido aproximadamente entre el 25 y el 31 de marzo, que coincide con la Semana de Pasión e inicio de la Semana Santa, los modelos empiezan a mostrar un patrón atmosférico distinto, aunque todavía muy incierto. Según el análisis del modelo CFS, en esas fechas seguirían apareciendo altas presiones, pero no estarían bien situadas para frenar completamente la entrada de perturbaciones, mientras continúa observándose predominio de bajas presiones en el entorno de la Península.

En el modelo europeo ECMWF, Delgado señala que la distribución de los patrones atmosféricos comienza a desplazarse: “Para la Semana de Pasión empieza a desplazarse la mayor probabilidad y ya estaríamos en NAO positiva acercándose a una zona que podría ser un bloqueo en Escandinavia”. Además, en las anomalías de geopotencial del mismo modelo se observa un patrón que también coincide con lo que apuntaba el CFS. “Se han desplazado las anomalías y esto también lo veíamos en el CFS; podría ser alguna DANA por el Mediterráneo”.

En el análisis de presiones en superficie del ECMWF, la Península Ibérica aparece con anomalía negativa de presión, es decir, presiones más bajas de lo normal, mientras que el anticiclón podría situarse en Escandinavia. En cuanto a las precipitaciones, el ECMWF señala que en ese periodo, la mitad sur podría ser "más húmeda de lo normal".

Escenario aún incierto en Semana Santa

Para la propia Semana Santa, los modelos continúan mostrando una situación muy incierta, aunque con algunos patrones atmosféricos que se repiten en varias simulaciones.

En el caso del modelo CFS, Delgado señala que aparecen configuraciones en las que podrían situarse anticiclones en Groenlandia y en Escandinavia, mientras que en latitudes más bajas podría aparecer alguna DANA. Según explica, “la tónica que ve el CFS es que estaríamos en situación de anticiclón en Groenlandia o en Escandinavia, lo que dejaría la Península Ibérica desprotegida ante cualquier perturbación”.

El modelo europeo ECMWF también refleja una elevada dispersión de escenarios. Delgado subraya que no existe todavía una configuración clara, señalando que “para Semana Santa es una situación bastante incierta: el centro de probabilidad puede estar en bloqueo positivo, pero hay posibilidad de que se vaya a NAO negativa o a NAO positiva”. En términos generales, añade, en las simulaciones aparece con frecuencia una situación de bloqueo anticiclónico en Escandinavia o en el norte de Europa, un patrón que podría mantenerse aproximadamente entre el 24 de marzo y el 3 de abril.

En los mapas de presión en superficie del modelo europeo, la Península Ibérica aparece con presiones más bajas de lo normal, mientras que en Groenlandia podría situarse un anticiclón. Sin embargo, en lo que respecta a las precipitaciones, el modelo no muestra una señal clara de anomalía para Semana Santa, algo que Delgado matiza señalando que “no significa que no vaya a llover, sino que podría haber precipitaciones normales para esa época del año”.

En cualquier caso, el experto insiste en que su análisis no pretende ofrecer una previsión meteorológica concreta para los días de la Semana Santa, sino explicar qué tipo de regímenes atmosféricos sugieren actualmente los modelos. Por ello, recuerda que “no he hablado de días ni de posibilidades; simplemente de qué regímenes parece que nos podemos encontrar en lo que queda de marzo”.

Con más de dos semanas aún por delante antes del inicio de las celebraciones, Delgado concluye que la evolución de los modelos en los próximos días será clave para empezar a vislumbrar con mayor claridad el posible escenario meteorológico de la Semana Santa.