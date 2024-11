Antonio Muñoz: "Para sacar adelante el presupuesto el alcalde debe tener menos soberbia y paripé y más diálogo"

El alcalde comienza este jueves las rondas encuentros con los diferentes grupos municipales para analizar el presupuesto. El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha señalado que su intención "constructiva" es que Sevilla pueda tener normalizada su vida económica con unos presupuestos, pero advierte al alcalde que debe tener "menos soberbia, más negociación, más diálogo y menos paripé porque es un gobierno que está en minoría". El ex alcalde y actual portavoz socialista recordó que en los ocho últimos en los que la Alcaldía estuvo en manos del PSOE, siete sacamos los presupuestos adelante con la negociación.

Muñoz asegura desconocer "si ya hay un acuerdo cerrado con VOX como ocurrió con las ordenanzas fiscales y los pisos turísticos, pero en cualquier caso vamos a ir a escuchar y, en función de lo que nos digan, pues iremos tomando decisiones". Sin embargo, la documentación que el gobierno municpal ha entregado a los socialistas, es incompleta, según el PSOE. "Faltan documentos importantes que impedirían aprobarlo", afirmo.

La información sobre el presupuesto entregada no tiene la Memoria, que es la parte que dicta las cuestiones cualitativas, las preferencias de gasto y la cantidad destinada a cada capítulo. Tampoco tiene el anexo de personal. "Nos piden un pronunciamiento inmediato cuando la información está incompleta". A esto se suma que, según los socialistas sevillanos, "el presupuesto no cuadra". Según Muñoz, las previsiones del capítulo 1, el dedicado al personal para el año 2025 sean inferiores a las de 2024, "algo que no se entiende si hay una subida laboral del 2,5%".

Antonio Muñoz espera que en la reunión con el gobierno municipal le entreguen la documentación completa del presupuesto. "Desde luego, no estamos para perder el tiempo, como hicimos el año pasado, donde apenas hubo un par de reuniones para alcanzar un acuerdo".

Tablada

Por otro lado, respecto a la decisión de José Luis Sanz de descartar la urbanización de la Dehesa de Tablada, Antonio Muñoz ha recordado que el PGOU de 2006, actualmente vigente, lo dejaba "muy claro en base a un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que dice que Tablada es inundable". Insiste en que Tablada tiene que convertirse "en un gran parque metropolitano, en un gran pulmón". Los socialistas recuerdan que uno de los primeros anuncios de José Luis Sanz fue construir en Tablada. " El señor Sanz nos ha dicho una cosa y la contraria, la contraria y otra cosa. Sí, nos tiene acostumbrados a esta indefinición con temas como el de la tasa turística,".

"Sevilla necesita viviendas, sí, pero afortunadamente hay otros lugares como las zonas norte o sur donde puede seguir creciendo el parque inmobiliario