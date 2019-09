El aparcamiento de Rafael Salgado estará operativo en seis meses

El aparcamiento de Rafael Salgado estará en funcionamiento en seis meses. Así lo ha anunciado esta mañana el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, durante una visita a este enclave del barrio de Bami.

Tras once largos años de espera y diversos litigios, el Ayuntamiento ha adjudicado la explotación del aparcamiento a la empresa Aussa por un periodo de once años. "Esta zona tiene una evidente carencia de aparcamientos. Después de once años hemos conseguido desbloquearlo. Cumplimos de este modo el compromiso que el alcalde adquirió con los comerciantes y vecinos de Bami", ha señalado Cabrera.

Finalizada la obra civil, al aparcamiento le restan las instalaciones, la tabiquería y los revestimientos, una tarea que requerirán seis meses y una inversión de 2 millones de euros por la concesionaria. "Estará en funcionamiento para la Feria de Abril", ha añadido Cabrera.

Desde la Gerencia de Urbanismo se va a trabajar de manera paralela para darle más funcionalidad a la plaza pública.

El aparcamiento de Rafael Salgado cuenta con 600 plazas distribuidas en cuatro plantas. De ellas, dos serán rotatorias y otras dos saldrán a la venta por el tiempo que dure la concesión.

Plan de aparcamientos

El delegado de Gobernación ha resaltado el cumplimiento del Ayuntamiento con la apertura de diversos aparcamientos. El de Rafael Salgado se sumará a los ya puestos en marcha en los Jardines del Valle y de la calle Campamento. Además, en la Gerencia de Urbanismo ya se estudian los proyectos privados para la calle Marqués de Paradas, Torneo y el Prado de San Sebastián. Con estos últimos se persigue aminorar la entrada de coches al Casco Antiguo. "Se trata de un plan de aparcamientos rotatorios para que se limite el acceso de vehículos privados al centro", ha puntualizado Cabrera.