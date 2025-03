Los aparejadores sevillanos premian la trayectoria de Enrique Carvajal

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, por acuerdo unánime de la junta de gobierno, ha acordado el nombramiento como Colegiado de Honor a Enrique Carvajal Salinas y la concesión de la Medalla al Mérito a su Trayectoria Profesional en su máxima Categoría, atendiendo tanto a la labor profesional desarrollada, como a la permanente colaboración con el Colegio, todo ello en beneficio del prestigio de la profesión de Aparejador.

Enrique Carvajal es aparejador colegiado desde el año 1965, ejerciendo desde entonces la profesión. Posteriormente se licenció en arquitectura alcanzando el grado de doctor. A pesar de esto ha seguido, durante toda su vida profesional, ejerciendo como aparejador, principalmente como director de ejecución en todas las obras en las que ha intervenido. Catedrático de la Universidad de Sevilla, ha impartido clases en diferentes materias.

Con un concepto diferente e innovador del proceso constructivo, hizo de su profesión una pasión así como, según declara el propio galardonado, ha hecho del trabajo "una diversión". Como investigador, no dejó de analizar cómo mejorar la edificación, desarrollando una rama concreta e innovadora, promoviendo una simplificación del proceso constructivo y sus costes y que se continúa desarrollando hoy en día en diversos trabajos de investigación.

Carvajal ha destacado también en otras facetas profesionales. Ha sido Perito judicial, diseñador, creador de espacios y de patentes, escritor (con diversos títulos publicados en el ámbito profesional así como poesía y narrativa), pintor y escultor, con obras en espacios abiertos y en espacios públicos.

"Este reconocimiento del Colegio me supone, a mis ochenta años, un nuevo empuje, un saber que no desfallezco, que sigo andando, junto con el cariño y afecto que me ha demostrado en colegio con este galardón", reconoce el galardonado.

"Contar con colegiados con su profesionalidad y compromiso supone un importante valor añadido que posiciona a nuestra profesión en la calidad y excelencia a la que entendemos deben aspirar quienes formamos parte de esta gran familia de la Arquitectura Técnica. En su caso hemos de añadir un permanente compromiso con sus compañeros, no solo desde el ámbito de la formación universitaria, de la que ha formado parte ineludible para todas las promociones, sino en la vida profesional, estando siempre a disposición del Colegio y su Fundación para todo aquello para lo que ha sido requerido", ha señalado, por su parte, José Manuel Flores, presidente del COAAT-Sevilla.

Enrique Carvajal fue impulsor de la Fundación Aparejadores desde su origen, siendo patrono vitalicio de la misma. No solo desarrolló su compromiso con el Colegio de Aparejadores de Sevilla, sino también lo tuvo con la Escuela de la Arquitectura Técnica, en la que fue el primer director del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, que conseguía una histórica reivindicación de autonomía en el desarrollo de investigación, tan notable para la consolidación de la importancia de la profesión de Aparejador, de forma independiente a cualquier otra titulación, sin dejar de ser colaboradora.

Asimismo, Carvajal estuvo muy comprometido con el patrimonio a través de la secretaría que mantuvo durante décadas en el área de patrimonio de la Unesco, y con la sociedad en general, tanto en su colaboración con Arquitectos Sin Fronteras, como en la colaboración con numerosas congregaciones religiosas, necesitadas de talento en momentos difíciles con tanto patrimonio por mantener con escasos recursos.