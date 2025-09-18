Un árbol de gran tamaño cae en la avenida Menéndez Pelayo sin causar heridos

Un ejemplar de gran tamaño de la especie Acer negundo se ha desplomado durante las primeras horas de la mañana de este jueves sobre la avenida Menéndez Pelayo de Sevilla. Según Emergencias 112, el centro de coordinación ha recibido varias llamadas alertando sobre la caída del árbol. No obstante, los servicios sanitarios no han reportado víctimas ni heridos.

El árbol, situado entre la Puerta de Carmona y la Puerta de la Carne, ha bloqueado el carril bici de la zona. Según ha adelantado el Ayuntamiento de Sevilla a El Correo de Andalucía, el desplome se ha producido como consecuencia de daños importantes en el sistema radicular y pudrición en el tronco del ejemplar.

Aunque todavía se está a la espera del informe técnico definitivo que determine con exactitud las causas, fuentes municipales han señalado que los daños podrían estar relacionados con "los drásticos desmoches realizados en años anteriores" y diversas intervenciones efectuadas sobre la calzada. Sin embargo, desde el consistorio han querido aclarar que las obras que actualmente se ejecutan en las inmediaciones no guardan relación con el incidente.

Revisiones previas

Según ha trascendido, este ejemplar formaba parte de los 15.000 árboles que el Ayuntamiento sometió a inspección durante el verano. A pesar de ello, las autoridades municipales han señalado que este tipo de caídas resultan difíciles de prever. Los equipos de Bomberos y personal del servicio de Parques y Jardines están trabajando en la zona para proceder a la retirada completa del árbol y restablecer la normalidad del tráfico lo antes posible.