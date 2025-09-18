Detenido un policía nacional daltónico por el robo de drogas incautadas en la Comisaría de la Macarena

Un policía nacional destinado en el grupo de Estupefacientes de la Comisaría de la Macarena de Sevilla ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, por haber sustraído sustancias estupefacientes procedentes de distintas intervenciones policiales en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, lo que se conoce como el "menudeo", y que el funcionario sustituía por otras sustancias para intentar que se descubrieran los robos. El agente detenido, que ha quedado en libertad provisional a pesar de que la Fiscalía pidió su ingreso en prisión provisional, es "daltónico", una circunstancia que confirmó las sospechas de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que llevaba investigando los robos desde hace tiempo, sobre todo después de que en una de sus últimos "cambiazos" el agente sustituyera una pequeña cantidad de cocaína por una vitamina "de color rosa" sin que se percatara de ello debido a sus problemas para distinguir determinados colores.

El agente fue detenido el pasado martes en el marco de una operación que ha llevado a cabo la Unidad de Asuntos Internos, después de que en el seno de la Comisaría de la Macarena se percataran de pequeñas sustracciones que venían registrándose de las sustancias estupefacientes depositadas en las dependencias policiales y que se correspondían con operaciones policiales realizadas por uno de los grupos de Policía Judicial especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala, lo que se conoce en el argot policial como "menudeo".

Según fuentes del caso consultadas por este periódico, los investigadores llegaron incluso a colocar cámaras ocultas para tratar de detectar al presunto autor de estas sustracciones, lo que habría permitido identificar plenamente al agente que ahora ha sido arrestado, cuyo modus operandi consistía presuntamente en acceder a los alijos y cambiar las drogas por otras sustancias. En algunos casos también habría robado "medicamentos" intervenidos en otras actuaciones policiales. Y en uno de estos últimos intercambios es donde el daltonismo del agente le jugó una mala pasada, puesto que sustituyó una pequeña cantidad de cocaína por una vitamina de color rosa, según han confirmado las mismas fuentes.

El funcionario investigado fue puesto ayer a disposición de la juez de guardia de Sevilla, donde tras prestar declaración la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional ante la gravedad de los delitos que se le imputan. En principio, el policía está imputado por tres delitos: un delito contra la salud pública, otro contra la Administración de Justicia y un tercero contra la Seguridad Vial, puesto que el funcionario se había quedado sin carné tras haber perdido todos los puntos.

A pesar de que la Fiscalía pidió su encarcelamiento porque le atribuía además un delito de malversación de caudales públicos, la juez de guardia acordó su puesta en libertad porque entiende que "no resulta claro el encaje de la acción" en este delito, pues si bien "es innegable el carácter público de las sustancias apoderadas por tratarse de efectos objeto de incautación como consecuencia de intervenciones policiales", esa presunta malversación no superaría en principio los 4.000 euros, por lo que según el artículo 432.3 del Código Penal la pena que podría imponérsele sería de uno a dos años de prisión y multa de tres meses y un día a doce meses.

La juez reconoce la "gravedad" de los hechos pero no aprecia riesgo de fuga

Valorando el posible riesgo de fuga y el arraigo del investigado por su condición de funcionario, la juez ha decidido finalmente dejarlo en libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado, según refleja el auto de libertad. Además, la magistrada considera que el funcionario no puede interferir en la práctica de las diligencias de investigación que quedan por practicar y recuerda que el agente carece de antecedentes penales. Todo ello "sin ignorar la gravedad de los hechos y la incidencia de los mismos", concluye la juez.

"A veces las cosas más evidentes no son como parecen", asegura el abogado del agente

Este periódico ha contactado con el abogado Agustín Martínez, que se ha hecho cargo de la defensa y que lo asistió en su comparecencia ante el juzgado de guardia, no ha querido pronunciarse en relación con el fondo del asunto, más allá de recordar que en principio se debe "mantener la presunción de inocencia" del agente investigado. El letrado apuntó que habrá que esperar al desarrollo de la instrucción judicial que ahora se inicia para tratar de determinar la veracidad de los hechos que se atribuyen a este policía nacional. "A veces las cosas más evidentes no son como parecen", ha concluido el penalista.