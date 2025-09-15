Carcaño se queda sin sueldo en la cárcel: La Audiencia le embarga 1.300 euros para indemnizar a la familia de Marta

Miguel Carcaño no sólo ha sido trasladado a la prisión de Archidona (Málaga) tras habérsele intervenido objetos prohibidos -como un ordenador artesanal, una tablet y un teléfono móvil, entre otros-, sino que también se ha quedado sin sueldo por el trabajo que realizaba en la cárcel de Herrera de la Mancha. De hecho, según ha podido confirmar este periódico, la Audiencia de Sevilla le ha embargado 1.300 euros que tenía en su cuenta de peculio, la que tienen los presos para recibir ingresos de familiares y en su caso la nómina si realizan un trabajo dentro del centro penitenciario, como era el caso del asesino de Marta del Castillo. Carcaño fue condenado en el año 2012 a pagar 340.000 euros de indemnización a la familia, cantidad de la que hasta ahora no había abonado ni un solo euro porque el asesino no dispone de ningún patrimonio.

El embargo se ha producido por orden de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que el pasado 24 de junio dictó un decreto atendiendo a la petición realizada por la familia de Marta del Castillo. Carcaño, que hasta la semana pasada cumplía su condena de 21 años y tres meses de cárcel en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), fue condenado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla a pagar una indemnización de 140.000 euros a cada uno de los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y otros 30.000 euros a cada una de las dos hermanas de la joven, lo que hace un total de 340.000 euros.

En la cárcel de Herrera, percibía una nómina de unos 644 euros aproximadamente por su trabajo en la panadería del centro penitenciario y ahora la Audiencia ha decidido que se le embargue la nómina, dejándole 200 euros mensuales para "sus gastos personales". Si en la cárcel de Archidona a la que ha sido trasladado realiza otro trabajo también se mantendrá el embargo.

El decreto de la Audiencia de Sevilla, al que ha tenido acceso este periódico, establece expresamente la "retención del sueldo y demás emolumentos que percibe el penado, Miguel Carcaño, así como el resto del saldo resultante que por otros conceptos consten al penado en la cuenta de peculio del centro penitenciario en el cual se encuentra cumpliendo pena, a excepción que pueda haber a disposición del penado la cantidad de 200 euros mensuales para sus gastos personales, hasta cubrir la responsabilidad civil de 360.000 euros de principal más intereses y costas de la ejecución de acuerdo a lo estipulado en los fundamentos de derecho".

El tribunal argumenta que los presos tienen garantizado "su mínimo de subsistencia en todos los sentidos a través de la cobertura que le ofrece el régimen penitenciario, pues está cumpliendo pena, por lo que dicho mínimo de subsistencia le viene ya cubierto con su estancia en prisión", y ese mínimo de subsistencia que en España "se equipara con el salario mínimo interprofesional ya lo recibe el penado en especie mediante las prestaciones naturales que obtiene del centro penitenciario".

Este argumento que ha utilizado la Audiencia para acordar el embargo del salario y de la cuenta de peculio de Carcaño fue empleado por la abogada de los padres de Marta, Inmaculada Torres, quien en un escrito dirigido a la Sala solicitó la retención de los emolumentos por el trabajo y del saldo de la cuenta de peculio, "al tener el condenado sus necesidades básicas más elementales cubiertas por la atención y sustento que recibe del Estado a través del Centro Penitenciario donde cumple condena, ya que dichas cantidades no están destinadas a satisfacer necesidades básicas del interno".

Carcaño propuso pagar 20 euros al mes

Hace seis años, en 2019, Carcaño propuso a la Audiencia pagar la indemnización de los padres a razón de 20 euros mensuales, lo que supondría un pago de 240 euros al año, y así tardaría más de 1.416 años en pagar la indemnización a la familia. Pero Carcaño no había abonado ninguna cantidad hasta ahora.