Instituciones Penitenciarias traslada a Miguel Carcaño a la cárcel de Archidona (Málaga)

Instituciones Penitenciarias traslada a Miguel Carcaño a la cárcel de Málaga-II, ubicada en Archidona, después de que en mayo pasado le fueran intevenidos en la prisión de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) un ordenador "artesanal", un pincho Wifi y un teléfono móvil entre otros efectos que le habría sido facilitado presuntamente por una funcionaria con la que el asesino mantendría relaciones. Así lo ha adelantado en exclusiva el periodista Nacho Abad en el programa Código 10, de Cuatro, que ha informado del reciente traslado de Carcaño, que cumple su condena por el asesinato de Marta del Castillo.

Tras conocer los supuestos privilegios de Carcaño en la cárcel de Herrera de la Mancha, los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, habían solicitado precisamente a Instituciones Penitenciarias que abriera una investigación para tratar de esclarecer la realidad de esta denuncia y que lo trasladara de centro penitenciario, enviándolo incluso a una prisión del Puerto de Santa María (Cádiz). "Ahí hace falta una investigación en serio, como se está haciendo con Ana Julia Quezada", afirmó entonces el padre, que ha considerado que se trata de una "dejación de funciones de libro, es corrupción, creo que hay un delito de cohecho".

"No me creo que haya montado un ordenador a piezas, es absurdo, Miguel que no acabó la EGB", añadió el padre. "Está muy a gusto donde está ahora mismo, ojalá le privaran de libertad hasta que se muriera, pero pienso que se encuentra bastante bien", opinó Eva Casanueva, madre de Marta.

El programa recopiló el testimonio de un recluso, compañero de Carcaño en la cárcel de Herrera de la Mancha, que confirmaría esos supuestos privilegios. Otros reclusos, según el programa, habrían confirmado esos favores al asesino de Marta del Castillo. Este interno ha dicho que Miguel Carcaño "juega mucho al póker, trapicheaba con tabaco y con Viagra", y en la panadería le intervinieron un teléfono móvil, ha agregado este interno, que ha asegurado que esto lo sabe "todo el mundo" en la cárcel. Según el interno, una funcionaria le habría pasado esos efectos.

La prisión de Archidona (Málaga). / carlos díaz

Investigación judicial

Un juzgado de Ciudad Real investiga la incautación a Miguel Carcaño de determinados objetos prohibidos que le fueron intervenidos en la cárcel de Herrera de la Mancha, donde hasta ahora cumplía su condena por el asesinato de Marta del Castillo. Por ahora, no aparece ninguna funcionaria de la prisión implicada en estos supuestos privilegios o favores de los que habría estado disfrutando el interno.

Fuentes penitenciarias confirmaron en su momento a este periódico que en este caso ya "se ha abierto una investigación y trasladado toda la información sobre el material incautado a la autoridad judicial", aunque no han precisado qué tipo de objetos prohibidos para la población reclusa le fueron intervenidos al asesino de Marta del Castillo en el mes de marzo o abril pasado.

"Cuando los funcionarios detectan o incautan material prohibido, la Administración hace un seguimiento y analiza los hechos. En caso, además, de que ese material pudiera tener trascendencia penal, se pone en conocimiento del juzgado", precisaron las mismas fuentes, que confirmaron el traslado de la información a un juzgado de Ciudad Real. En lo que sí insistieron estas fuentes es que, por ahora, no aparece implicado ningún funcionario o trabajador de la cárcel de Herrera de la Mancha, al menos en la investigación que se ha desarrollado hasta el momento.