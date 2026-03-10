Arquitectura y humanismo en el Colegio de Médicos de Sevilla

Un momento del acto homenaje en el salón de actos del Colegio de Médicos de Sevilla.

El Colegio de Médicos de Sevilla ha celebrado este martes un acto en honor a Aníbal González Álvarez-Ossorio y Antoni Gaudí, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de González y el centenario de la muerte de Gaudí.

El doctor Aníbal González Serrano, nieto de González, ofreció una conferencia sobre la obra de su abuelo, acompañada de un vídeo inédito sobre una basílica que nunca llegó a construirse. El historiador Francesc Fontbona de Balaguer disertó sobre Gaudí, destacando su legado artístico y humano.

El acto fue presidido por el doctor Aníbal González Serrano, nieto de González, quien ofreció una conferencia sobre la obra de su abuelo, incluyendo la proyección de un vídeo inédito de ocho minutos sobre la basílica que González intentó construir. A continuación, el historiador Francesc Fontbona de Balaguer, uno de los especialistas más reconocidos de España y Europa, disertó sobre la figura de Antoni Gaudí, destacando su legado artístico y humano.

La ceremonia incluyó la entrega de diplomas acreditativos especiales a ambos conferenciantes y se desarrolló sin coloquio, siguiendo el deseo de centrarse en las intervenciones. El acto, organizado por la Vocalía de Médicos Seniors, con el doctor Alberto Máximo Pérez Calero, y la dirección cultural del Colegio, subrayó la relación entre medicina y humanismo, recordando que estos arquitectos fueron "médicos del alma" de sus ciudades.

El salón de actos, prácticamente estrenado, acogió a los asistentes en un ambiente que combinó respeto, cultura y admiración por la creatividad española, cerrando una velada que unió arquitectura, historia y la sensibilidad humanística de la medicina.