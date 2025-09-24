La arquitectura del sevillano Vázquez Consuegra se estudia en la Universidad de Padua

Uno de los elementos más característicos del Centro CaixaForum de Sevilla, diseñado por Vázquez Consuegra.

La Universidad de Padua dedicará su edición 2026 a la obra del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, que será el protagonista de la edición 2026 de su prestigiosa iniciativa cultural anual, dedicada al estudio y la divulgación de la obra de los grandes maestros de la arquitectura moderna y contemporánea de relevancia internacional.

El programa se desarrollará a lo largo del curso académico 2025-2026 y forma parte del Corso di Laurea en Ingeniería de la Edificación y Arquitectura (IAE) y del Departamento ICEA de la Universidad de Padua, una de las instituciones más antiguas de Europa, fundada en 1222.

La iniciativa comprenderá investigaciones y exposiciones de los trabajos y proyectos del Estudio, analizados a través de conferencias, viajes de estudio y visitas guiadas a las principales obras construidas, así como debates y encuentros con los estudiantes.

El ciclo se inaugurará el 16 de octubre de 2025 con una Lectio Magistralis impartida por Guillermo Vázquez Consuegra en el Aula Magna “Galileo Galilei” del Palazzo del Bo, con motivo de la apertura oficial del año académico del Corso di Laurea en Ingeniería de la Edificación y Arquitectura.

Una trayectoria reconocida internacionalmente

De entre las principales obras realizadas por el Estudio Vázquez Consuegra que serán objeto de consideración se encuentran:

el Palacio de Congresos (Fibes) y el Palacio de San Telmo en Sevilla

los proyectos de viviendas sociales en Sevilla y Vallecas

la Ordenación del Borde Marítimo de Vigo

el Pabellón de la Navegación para la Expo ’92

los museos de Arqueología Marítima de Cartagena, de la Ilustración de Valencia, del Mar de Génova y Trieste

Habrá una especial atención a los tres nuevos polos culturales construidos recientemente en la capital andaluza, ejemplos estos últimos destacados de intervención contemporánea orientada a la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico construido:

el Centro CaixaForum

el Museo Arqueológico de Sevilla (en rehabilitación)

el Centro Cultural Atarazanas (finalizada ahora la primera fase)

Una iniciativa con vocación universal

Creada en 2011, y llegada a su decimoquinta edición, esta iniciativa académica y cultural ha estado dedicada en anteriores ediciones a figuras de la arquitectura moderna como Louis Kahn (2012), Le Corbusier (2013) o Alvar Aalto (2016), y de la arquitectura contemporánea como Renzo Piano (2014), Charles Correa (2015), Francesco Venezia (2017), Richard Rogers (2018) o Hopkins Architects (2024) entre otros, consolidándose como un espacio de referencia para el conocimiento y la divulgación de la arquitectura.

Con su designación como protagonista de la edición 2026, Guillermo Vázquez Consuegra se suma a este selecto grupo de arquitectos reconocidos por la Universidad de Padua, reforzando el alcance internacional de su obra y pensamiento arquitectónico.