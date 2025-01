Arsenio, el héroe de La Algaba que ahora patrulla en Sevilla: "Me dieron un machetazo en la cabeza"

El policía local Arsenio Carvajal es uno de los 12 agentes que se incorporaron este viernes a la plantilla de Sevilla. Todos ellos llegan por el turno de movilidad, es decir, son agentes experimentados que ya llevan años en otros municipios y ahora tienen la posibilidad de entrar en la capital andaluza. Arsenio viene de La Algaba, donde hace ocho años protagonizó una intervención que acaparó las noticias a nivel nacional. "Me dieron un machetazo en la cabeza", cuenta.

Fue en una intervención para socorrer a una víctima de violencia de género, que estaba siendo atacada por su marido, muy violento, en presencia de la hija de ambos. Arsenio resultó herido grave y a su compañero no le quedó más remedio que abrir fuego para abatir al agresor. Salvaron a la víctima y a la menor. "Fue una experiencia dura, que se hizo lo mejor que se pudo. Gracias a Dios, salió todo lo bien que pudo salir. Poco más puedo decir".

Unos años antes, en 2013, rescató a un hombre y su hija del incendio de un bloque de viviendas. Lo hizo junto con un guardia civil, entrando ambos por una claraboya y accediendo al lugar en el que estaban el padre y la niña, de sólo cuatro años. "Estuve varias horas con oxígeno". Aquello le valió a Arsenio la cruz al Mérito de la Guardia Civil, que recibió el día del Pilar de ese año, y la medalla de plata al mérito policial de la Junta de Andalucía.

"Llevo 15 años como policía. Siempre quise ser policía en Sevilla. Aprobé en otro municipio y las circunstancias me llevaron a estar allí estos últimos 15 años. Hasta ahora, que he vuelto a casa", explicó este agente a los periodistas tras la jura de su cargo, que ha tenido lugar este viernes en el Ayuntamiento hispalense. "Me gustaría desempeñarme igual que en La Algaba, hacerlo igual pero ya en mi ciudad, con mi gente, con mis amigos, donde me he criado. Se trata de ayudar a los demás, pero ya en mi casa. Unas veces será en un incendio, otras en una violencia de género, otras a una mujer mayor que se haya caído, pero siempre ayudar".

Preguntado sobre el destino al que le gustaría incorporarse, dijo que está disponible para cualquier puesto en el que lo coloque la Jefatura. "Pero siempre tengo un destino preferido, que es la Macarena, que es mi barrio". Poco después de su toma de posesión, supo que será ese precisamente su destino.

De los doce agentes que se han incorporado este viernes, sólo una es mujer. Es Cynthia Cabrera, que procede de la Policía Local de Gines. "Estoy cumpliendo un sueño. Desde chica quise ser policía. Es mi vocación. Esté donde esté, en la unidad que sea, intentaré desarrollar mis funciones de la mejor manera posible, con entrega y profesionalidad. Llevo 17 años de policía y en la localidad que estaba hacía todas las funciones, regulaba el tráfico, sanciones administrativas, todos los trámites... Donde esté, estaré bien".

En principio iban a ser 13 los nuevos policías, pero ha renunciado uno. Pertenecen a la misma promoción cuyo turno libre se quedó bloqueado tras anularse la prueba psicotécnica, que está ahora pendiente de realizarse. También tomó posesión de su cargo un nuevo intendente, Samuel Fernández, que ha ido ascendiendo dentro de la plantilla de la Policía Local de Sevilla hasta formar parte de los puestos más altos. Curiosamente el más alto, el intendente jefe del cuerpo, Antonio Luis Moreno, no estuvo presente.

El alcalde, José Luis Sanz, presidió el acto, celebrado en el Salón Colón del Ayuntamiento. "Llegáis a la mejor ciudad del mundo. Como veréis, estamos obsesionados por seguir aumentando la plantilla de la Policía Local y mejorar los medios y las instalaciones. Enhorabuena y mucha suerte, porque vuestros éxitos irán ligados a los de la ciudad", dijo el regidor hispalense.

Entre el público, compuesto en su mayoría por familiares de los policías, había un invitado de excepción, veterano en las lides policiales y gran conocedor de una ciudad como Sevilla: Manuel Piedrabuena Molina, histórico comisario de la Policía Nacional en la capital andaluza. Jubilado desde hace años, volvió a un acto de la Policía, en este caso de la Local.