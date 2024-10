Intentan asaltar un chalé de Las Pajanosas con los vecinos dentro

Varios robos en viviendas están generando una sensación de inquietud y temor entre los vecinos de Las Pajanosas, una pedanía de Guillena en la que residen unos 2.200 habitantes. Así al menos lo ha manifestado a este periódico una mujer que sufrió el pasado fin de semana un intento de robo por parte de tres personas, que no llegaron a entrar en su casa porque tanto ella como su marido comenzaron a dar gritos y alertaron a varios vecinos. Los delincuentes huyeron.

"Esta situación se está viviendo muy frecuente en toda esta zona, no sólo en Las Pajanosas, sino también en barriadas situadas en la periferia de Guillena y en Torre de la Reina. Es muy preocupante porque genera mucho miedo en la población. Que entren a robar con tanta frecuencia provoca una inseguridad y un miedo enormes", explicó esta vecina afectada.

Hace unos tres años, unos ladrones entraron en una casa de Las Pajanosas con escopetas cuando estaba la familia dentro, con sus críos pequeños. "Esa familia se marchó de España tras el robo". A este robo le sucedió otro en el que entraron con una familia durmiendo y le sustrajeron el coche. Y hace unas semanas hubo al menos dos robos en viviendas en una barriada de Guillena, aprovechando que se celebraba la feria del pueblo y que en ese momento no había nadie.

"Todos los robos han sido en casas de personas que vivimos aquí, no son segundas residencias. No es que vengamos en verano, es que son nuestras casas. Hace un par de meses entraron de día en una vivienda, con la hija de los propietarios dentro. Los vecinos nos preguntamos quién se atreve a ir al pueblo a comprar y dejar a su hijo solo en casa", añade la residente, que asegura que algunos de los robos que se quedaron en intento no han sido denunciados, por lo que cree que habrá más casos de los que figuren en las estadísticas. "Yo misma, el año pasado, no denuncié la rotura de una ventana de la cocina por la que intentaron entrar. En esa misma temporada, en septiembre del año pasado, contabilizamos nueve robos en viviendas".

El último robo fue el sábado a las nueve y media de la noche. "Tengo una hija adolescente, que afortunadamente no estaba en casa. Hablando con mi marido escuché el ruido, él no lo oía. Mi marido bajó para ir a por la niña, que habíamos quedado en recogerla en Guillena a esa hora. Conforme bajó las escaleras, vio a tres delincuentes con palancas forzando la persiana", relata.

"Mi marido empezó a gritar. ¡Que nos roban, que nos roban, que nos están asaltando! Yo también grité. Salieron los dos vecinos de enfrente inmediatamente. Los delincuentes saltaron la verja y salieron por una parcela contigua a la calle, y se marcharon corriendo. Vieron cómo pasaba un coche a toda velocidad, como si fueran a recogerles. Gracias a los gritos, los vecinos acudieron y se fueron. Si hubiera sido de madrugada, si hubieran entrado con nosotros durmiendo dentro con nuestra hija, menor de edad, imagínese qué hubiera ocurrido", añade.

Esta vecina asegura que en ese caso estaría ya buscando casa en otro sitio. "Mi hija es muy sensible y algo así podría crearle un trauma. Está en una edad muy difícil". La mujer también lamentó la escasa presencia policial en la zona, pues la Guardia Civil tardó una hora y cuarto en llegar desde que ella llamó. Según ella, tuvo que acudir una patrulla desde La Algaba. La vecina logró grabar un vídeo de los asaltantes, ya cuando huían, si bien no se les puede identificar en estas imágenes.