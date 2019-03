Más de 700 aspirantes para 23 plazas de bombero

Más de 700 personas aspiran a una de las 23 plazas de bombero convocadas por el Ayuntamiento de Sevilla. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer el listado provisional de aspirantes en esta oferta de empleo público.

Son en total 705 las personas que pelearán por los 23 puestos disponibles. Es decir, una proporción superior a los 30 opositores por plaza. El BOP también publica la composición del tribunal, compuesto íntegramente por funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla.

Un centenar de solicitudes fueron rechazadas rechazadas porque quienes las presentaban incumplían alguno de los requisitos recogidos en las bases. Estos aspirantes rechazados podrán presentar alegaciones en un plazo que se abre ahora.

Entre los motivos por los que han sido rechazadas las candidaturas están los siguientes:por no acreditar, siendo demandante de empleo, los requisitos exigidos para quedar exento del abono de la tasa por derechos de examen; no acreditar figurar como demandante de empleo y los requisitos, en su caso exigidos, para quedar exento del pago de las tasas por derechos de examen.

Otras circunstancias son el hecho de no acreditar o manifestar que reúne todos los requisitos necesarios para poder participar en la convocatoria; no acreditar el abono de la tasa por derechos de examen; no figurar como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria; no acreditar estar en posesión del permiso de conducción de la clase C+E; no firmar la solicitud; no abonar el importe íntegro de la tasa por derechos de examen; o presentar la solicitud fuera de plazo, entre otros.

Todavía no hay fecha para la publicación de las listas definitivas ni tampoco para la celebración de los exámenes.