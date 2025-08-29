Una avería en un congelador del Zoosanitario de Sevilla provoca un hedor insoportable para los trabajadores

Los empleados del Centro Municipal de Protección y Control Animal de Sevilla llevan días trabajando en unas condiciones bastante mejorables. La culpa es de la avería "puntual" que ha sufrido uno de los congeladores donde se custodian los cadáveres de animales que se van recogiendo en parques, jardines y la misma vía pública antes de ser incinerados. Una de las últimas remesas que debía ir allí era la de la veintena de gansos que han fallecido en el Parque del Tamarguillo. La consecuencia es que los cuerpos, al deteriorarse en circunstancias poco higiénicas, desprenden un hedor que directamente se les hace insoportable a quienes van allí a desarrollar su jornada laboral.

El Ayuntamiento de Sevilla, como responsable del Zoosanitario, reconoce que una de las cámaras de refrigeración sufre esa avería que califica de "puntual", pero matiza que tal circunstancia "en ningún caso supone un problema en la gestión de los animales recogidos".

El Consistorio, además, firmó en su día un contrato con una empresa autorizada que retira de manera inmediata los cadáveres, "lo que garantiza en todo momento la salubridad y el cumplimiento de la normativa vigente", según fuentes municipales.

"Hay que dejar claro que no existe riesgo sanitario y que se están adoptando las medidas necesarias para reparar la incidencia técnica en el menor plazo posible", añaden las mismas fuentes.