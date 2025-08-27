La muerte de 20 gansos provoca el cierre provisional del Parque del Tamarguillo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, ha decidido cerrar temporalmente el Parque del Tamarguillo tras la aparición, por segunda jornada consecutiva, de aves muertas en la laguna. En dos días han aparecido más de 20 ejemplares de gansos fallecidos contabilizados. Se trata, ha indicado el gobierno municipal, de una medida preventiva hasta que los análisis determinan la causa exacta de las muertes.

El Consistorio ha activado el protocolo de prevención y seguridad, con el objetivo de determinar las causas de este episodio. Para ello, se recogerán muestras y se realizarán necropsias a las aves. Una labor que cuenta con el contacto permanente de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento ha querido subrayar que, aunque se ha producido la muerte de un número significativo de ejemplares, la mayor parte de la población de gansos de la laguna permanece con vida y en buen estado. Asimismo, han apostillado que "la laguna del Tamarguillo presenta un correcto estado de conservación, con aportes regulares de agua".

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón ha acudido al Parque del Tamarguillo para comprobar la situación. Rincón ha indicado que “el cierre del parque responde exclusivamente a un criterio de prudencia y protección de la ciudadanía”. El Ayuntamiento informará puntualmente de los resultados de las investigaciones y agradece la colaboración de los vecinos durante este periodo.

El Ayuntamiento ha reforzado la vigilancia en 14 parques de la ciudad, desde el pasado febrero, entre ellos el Parque del Tamarguillo. Para ello se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09:00 a 21:00 durante fines de semana y festivos, que se suman al dispositivo ya existente compuesto por cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno, de 21:00 a 08:30. Gracias a este refuerzo, estos parques cuentan con un dispositivo de seguridad que los cubre durante las 24 horas del día.

Cinco patos y una paloma mueren en el Parque de María Luisa

Esta misma semana, seis aves han aparecido muertas en el estanque de Los Lotos del Parque de María Luisa. Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han explicado a este periódico que están investigando las causas de las muertes junto con los profesionales del zoosanitario. No obstante, recalcaron que el estanque se limpió durante el mes de julio. No es la primera vez que ocurre un suceso de estas características durante los meses de verano. Sin ir más lejos, el año pasado aparecieron 13 especies muertas en este mismo estanque. La hipótesis principal que se barajó entonces fue una pelea entre las propias aves.