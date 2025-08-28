Vecinos de Alcosa denuncian que “los animales del Parque del Tamarguillo beben agua envenenada”

“Los animales beben agua envenenada”. Esta es una de las reflexiones más extendidas entre los vecinos de Alcosa tras la muerte de más de 20 gansos en la laguna del Parque del Tamarguillo durante dos días consecutivos. Una situación que ha provocado que el Ayuntamiento cierre provisionalmente el espacio hasta que los análisis determinen la causa exacta de las muertes. El Consistorio activó ayer el protocolo de prevención y seguridad, con el objetivo de determinar las causas de este episodio. Una labor que consiste en la toma de muestras y en la realización de necropsias a las aves.

Hasta saber los detalles y resultados, las hipótesis se multiplican. La más extendida hace referencia al estado del agua de la laguna. Según explicó a este periódico Ricardo Molinero, perteneciente a la Asociación de Fauna del Parque del Tamarguillo, “lo que tenemos ahora se ha convertido en un estanque, porque no tiene salida”. Aunque sí que admitió que este mes se ha renovado el agua, la materia orgánica acumulada en el fondo se descompone y consume oxígeno. Un hecho que provoca que mueran peces, pero también aves acuáticas.

Sobre este punto también hizo referencia Clara Márquez, coordinadora provincial del Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), a este periódico. “El Parque del Tamarguillo podría ser una laguna en la que meter una depuradora natural, que es perfectamente sostenible”, indicó la portavoz, quien recalcó que “es una de las medidas que propusimos el año pasado”. A su juicio, se trata de un problema que ha ocurrido en otras legislaturas y que se agrava, con los años, por la “falta de medidas de control poblacional” de las especies que habitan en los espacios verdes de la capital.

El concejal socialista en el Ayuntamiento Juan Tomás de Aragón también cuestionó si el gobierno municipal “ha realizado controles recientes sobre los niveles de oxígeno y otros parámetros básicos de salubridad en el lago”. Sin embargo, el Consistorio quiso realizar “una llamada a la responsabilidad del PSOE” y pidió “que dejen de sembrar dudas y generar alarmas sobre los criterios técnicos, el rigor y la trasparencia en este asunto cuyas conclusiones no están cerradas al estar aún inmersos en los análisis del agua, necropsias, y estudio de los elementos necesarios para poder determinar el motivo desencadenante de esta situación que afecta al estanque del Parque del Tamarguillo”.

Vigilancia en tela de juicio

Otro de los puntos que cuestionaron Molinero y Márquez a este periódico es la vigilancia. El Ayuntamiento ha apostillado durante toda la semana que la vigilancia se ha reforzado en 14 parques de la ciudad, desde el pasado febrero, entre ellos el Parque del Tamarguillo. Para ello, se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09:00 a 21:00 durante fines de semana y festivos.

Sin embargo, el portavoz de la Asociación de Fauna del Parque del Tamarguillo manifestó a Diario de Sevilla su descontento respecto a este aspecto: “¿Dónde está el refuerzo si el cerramiento de las vallas está doblado, si por las noches queman las mesas de pícnic y tiran las brasas de las barbacoas al pie de los árboles?”. En su opinión, “no hay vigilancia prácticamente”. Márquez coincidió en este punto: “Por mucha vigilancia que hayan puesto, no es suficiente. Es un escándalo”.