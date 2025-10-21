Una avería provoca retrasos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y deja a los pasajeros encerrados más de cuatro horas

Una avería en un tren ha ocasionado este martes demoras en los servicios de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía, según han informado Adif y Renfe a través de sus redes sociales.

En su comunicado, las empresas han explicado que “debido a la avería de un tren de otra operadora, los trenes de alta velocidad de Renfe entre Madrid y Andalucía están registrando demoras”.

Según fuentes de Adif, el vehículo averiado es un AVE de Renfe Sevilla - Figueras con salida a las 9.36 horas. Los pasajeros, pasadas las 12 del mediodía, seguían dentro del tren. El resto de trenes circulan por la vía II en ambos sentidos entre Santa Justa y Majarabique, ya que el tren averiado ocupa la vía I.

Entre los servicios afectados se encuentra un tren de Ouigo que había partido de Madrid con destino a Sevilla-Santa Justa y que debía llegar a las 09:39 horas, pero cuya hora de llegada se ha retrasado hasta las 12:09, acumulando más de dos horas y media de demora.

Además, según la información publicada por Adif en su portal de llegadas a Santa Justa, se registran retrasos de hasta 20 minutos en otros servicios, incluidos un tren de media distancia procedente de Jaén, dos trenes de alta velocidad desde Madrid y un AVE con origen en Barcelona.

Este incidente se produce apenas dos días después de otra jornada de complicaciones en la línea, cuando el pasado domingo se registraron retrasos de hasta 40 minutos en seis trenes de alta velocidad con destino Sevilla, debido a un incendio cercano a las vías entre las localidades sevillanas de Guadajoz y Majarabique.